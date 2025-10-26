धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 26 अक्टूबर 2025: इस राशि को फैसलों से मिलेगा मार्गदर्शन, ध्यान रखें ये बातें, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 26 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज का दिन धनु से मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। आज का राशिफल संकेत दे रहा है कि भावनात्मक फैसलों में मार्गदर्शन मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)



चंद्रमा आपकी राशि में हैं, जिससे ऊर्जा, उत्साह और आकर्षण बढ़ेगा। गुरु बृहस्पति कर्क राशि में हैं, जो भावनात्मक फैसलों में मार्गदर्शन देंगे। मंगल तुला राशि में हैं, जो संतुलित निर्णय लेने में मदद करेगा।

सलाह: अपने जुनून और हिम्मत पर भरोसा करें।

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 12

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)



चंद्रमा धनु राशि में आपके बारहवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं। आज विश्राम और आत्मनिरीक्षण का दिन है। शनि वक्री मीन राशि में हैं, जो पुराने पैटर्न को छोड़ने और भावनात्मक हल निकालने में मदद करेंगे।

सलाह: शांति के साथ दिन बिताएं।

शुभ रंग: चारकोल ग्रे

शुभ अंक: 10

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)



दोस्ती और टीमवर्क में सफलता मिलेगी। चंद्रमा धनु राशि में हैं और आपकी सामाजिक और पेशेवर गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। राहु आपकी राशि में हैं, जो करिश्मा बढ़ाएंगे, लेकिन संतुलन बनाए रखें।

सलाह: सहयोग से ही सफलता मिलेगी।

शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू

शुभ अंक: 11

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)



कैरियर और पहचान पर ध्यान रहेगा। चंद्रमा धनु राशि में आपके दसवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं। शनि वक्री आपकी राशि में हैं, जो गंभीरता और फोकस बढ़ाएंगे।

सलाह: सहानुभूति और समझ के साथ नेतृत्व करें।

शुभ रंग: सी ग्रीन

शुभ अंक: 4

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।