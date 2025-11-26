मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 26 नवंबर 2025: इस जातक के लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे कदम, पढ़ें बाकी राशियों का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 26 नवंबर 2025 के अनुसार, आज मकर राशि में चंद्रदेव आपको जिम्मेदारी, अनुशासन और प्रैक्टिकल कदम उठाने का संकेत देते हैं यानी जो काम सच में जरूरी है, उस पर ध्यान जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 26 November 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

चंद्रदेव मकर राशि में दसवें भाव से आपके करियर क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं। आज नेतृत्व दिखाने, बड़े फैसले लेने या लंबे समय के लक्ष्य की ओर मजबूत कदम बढ़ाने का सही समय है। सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव वृश्चिक राशि में रहकर आपकी भावनात्मक और मानसिक गहराई बढ़ा सकते हैं, जिससे आप किसी रिश्ते या काम में अपनी कमिटमेंट्स मजबूत कर सकेंगे। बुध देव तुला में वक्री होने से पार्टनर के साथ बात करते समय नरमी और धैर्य रखें।

शुभ रंग: क्रिमसन

शुभ अंक: 9

आज का उपाय: शांत मन से नेतृत्व करें। स्थिर फैसले आज आपको आगे ले जाएंगे। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज चंद्रदेव मकर राशि में रहकर सीखने, आध्यात्मिकता और नए अवसरों पर आपका ध्यान बढ़ा सकते हैं। नई सोच, नए विचार या कोई पुराने लक्ष्य फिर से जाग सकते हैं। सूर्य देव और मंगल देव वृश्चिक राशि में आपके रिश्तों के क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं, जिससे भावनात्मक बातें गहरी हो सकती हैं और पार्टनरशिप मजबूत हो सकती है। बुध देव वक्री होकर रूटीन और सेहत से जुड़े कामों में थोड़ी देरी ला सकते हैं, इसलिए समय का ध्यान रखें।

शुभ रंग: मॉस ग्रीन

शुभ अंक: 4

आज का उपाय: नई सीख स्वीकार करें। विकास आपका इंतजार कर रहा है। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज चंद्रदेव मकर राशि में रहकर साझा धन, फाइनेंस और भावनात्मक स्पष्टता पर ध्यान बढ़ा सकते हैं। आप बजट या किसी आर्थिक योजना पर नया नजरिया ला सकते हैं। बुध देव तुला में वक्री होकर पुराने प्रेम या रचनात्मक बातचीत को फिर से सामने ला सकते हैं। सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव वृश्चिक राशि में रहकर आपकी दिनचर्या को दोबारा व्यवस्थित करने और सेहत में अनुशासन लाने के लिए प्रेरित करेंगे।