Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि के जातकों को मिलेगी नई दिशा, ऐसा रहेगा यह सप्ताह
साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, इस सप्ताह भावनात्मक स्पष्टता बढ़ती है। इन्टूशन, स्थिरता और आत्मविश्वास आपको सही दिशा की प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि कैसा रहने वाला है मीन (Pisces Weekly Horoscope 24 November to 30 November 2025) राशि का यह सप्ताह।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह चंद्रदेव का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में गोचर आपकी भावनाओं, इन्टूशन और अनुशासन को एक नई दिशा दे रहा है। बुधदेव मार्गी हो रहे हैं, जिससे बातचीत में अटके हुए मामले आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। शुक्रदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे भावनात्मक जुड़ाव और सीखने की प्रवृत्ति गहरी हो सकती है। यह सप्ताह भीतर की शक्ति, सहज प्रयास और जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शांतिपूर्ण प्रगति का संकेत दे रहा है। आइए जानते हैं कि मीन (Pisces Weekly Rashifal 2025) राशि का साप्ताहिक राशिफल।
सप्ताह की शुरुआत धनु राशि में चंद्रदेव के गोचर से होती है, जो करियर और महत्वाकांक्षा से जुड़े विचारों को सक्रिय कर सकते हैं। जैसे-जैसे चंद्रदेव मकर, कुंभ और फिर मीन राशि में आगे बढ़ते हैं, आप सामाजिक स्थिरता से आत्मचिंतन और फिर गहरे इन्टूशन की ओर जाते हैं। आपके अपने राशि में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। इससे भावनात्मक सीमाएं और जिम्मेदारियां स्पष्ट हो सकती हैं। यह सप्ताह आपके भीतर और बाहर की दिशा में सुंदर संतुलन बनाने का अवसर दे रहा है।
मीन साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य
इस सप्ताह स्वास्थ्य में मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और स्थिर ऊर्जा पर जोर है। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव शारीरिक बेचैनी बढ़ा सकते हैं, इसलिए दिनचर्या और आराम का ध्यान रखें। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव नई स्वास्थ्य आदतें अपनाने या पुराने लाभकारी अभ्यास दोहराने के लिए प्रेरित करते हैं। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव मानसिक और भावनात्मक उतार-चढ़ाव ला सकते हैं, इसलिए ध्यान, प्राणायाम और रिलैक्सेशन तकनीकें उपयोगी होंगी। 29 नवंबर को चंद्रदेव मीन राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे भावनात्मक हीलिंग, बेहतर नींद और आंतरिक शांति मिलती है। साथ ही, शनि देव मार्गी होने से स्वास्थ्य दिनचर्या, सीमाएं और दीर्घकालिक प्रगति मजबूत होगी।
मीन साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते
रिश्तों में यह सप्ताह भावनात्मक गहराई और सार्थक संवाद लेकर आता है। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव पारिवारिक जिम्मेदारियों और बुजुर्गों से जुड़े मामलों में सहयोग और समझ बढ़ाते हैं। सप्ताह के मध्य में, मकर राशि में चंद्रदेव घर-परिवार में स्थिरता, सहयोग और जिम्मेदार निर्णय लेने में मदद करेंगे। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव भावनात्मक दूरी और आत्मनिरीक्षण को बढ़ावा देते हैं, जिससे संबंधों की पैटर्न को समझना आसान होगा। सप्ताहांत में, मीन राशि में चंद्रदेव भावनात्मक जुड़ाव, हीलिंग और हार्दिक संबंधों को बढ़ाते हैं। 26 नवंबर को शुक्र देव वृश्चिक राशि में प्रेम, आकर्षण और भावनात्मक गहराई बढ़ाने में सहायक होंगे।
मीन साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा
शिक्षा के क्षेत्र में यह सप्ताह विविध सीखने की ऊर्जा और गहन समझ लेकर आता है। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव करियर या प्रतियोगी अध्ययन पर फोकस बढ़ाते हैं। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव परीक्षा, असाइनमेंट और लंबे अध्ययन सत्र के लिए अनुकूल समय देते हैं। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव जिज्ञासा और एनालिटिकल सोच बढ़ाते हैं, जो शोध, विज्ञान और समूह आधारित अध्ययन में मददगार होगा। सप्ताहांत में, मीन राशि में चंद्रदेव आपकी सहज समझ, क्रिएटिविटी और मुश्किल विषयों को समझने की क्षमता को मजबूत करेंगे। बुध देव मार्गी होने से विचारों की स्पष्टता और संवाद कौशल बेहतर होंगे।
निष्कर्ष – मीन साप्ताहिक राशिफल
चंद्रदेव के गोचर से महत्वाकांक्षा, आत्मनिरीक्षण और सहज प्रवाह में संतुलन मिलता है। शनि देव का मार्गी होना धैर्य और मजबूती बढ़ाता है, जबकि बुध देव मार्गी होने से मानसिक स्पष्टता और संचार कौशल सुधारते हैं। अपने अंतर्मन पर भरोसा रखें और आत्मविश्वास तथा शांत ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। सप्ताह का संदेश है: भावनात्मक स्पष्टता, आंतरिक परिवर्तन और स्थिरता।
उपाय
a) प्रतिदिन “ॐ नमो नारायणाय” 108 बार जप करें।
b) गुरुवार को भगवान विष्णु को जल या फूल अर्पित करें।
c) संतुलन के लिए हल्का नीला, सागरीया हरा या सफेद रंग पहनें।
d) रात में 10 मिनट ध्यान करें, जिससे भावनात्मक स्पष्टता बढ़े।
e) आध्यात्मिक सामंजस्य के लिए चावल, दूध या सफेद कपड़े दान करें।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है , अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
