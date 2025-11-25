धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 25 नवंबर 2025: किसी खास दोस्त से होगी मुलाकात, जानें आज का शुभ रंग और अंक
Aaj Ka Rashifal 25 नवंबर 2025 के अनुसार, वक्री गुरु और वक्री शनि विकास, आध्यात्मिक समझ और भावनात्मक समझदारी को बढ़ावा देंगे। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि धनु से मीन राशि का दैनिक राशिफल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 25 नवंबर 2025 के अनुसार, राहु और केतु आपको नए तरीके सोचने और खुद को बेहतर समझने की दिशा दिखाएंगे। कुल मिलाकर, यह दिन साफ समझ, प्रैक्टिकल सोच और महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देने का है। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)
आज चंद्रमा मकर राशि में रहकर पैसे, आत्म-सम्मान और जिम्मेदारियों पर ध्यान दिलाएंगे। यह बजट को ध्यान से देखने, कमाई के तरीकों पर विचार करने या लंबे समय के निवेश के बारें में सोचने के लिए अच्छा दिन है। तुला राशि में वक्री बुध आपको पुराने दोस्तों, पुराने सहयोग या पुरानी योजनाओं से दोबारा जोड़ सकते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य देव और मंगल देव आपको भीतर झांकने की सलाह देते हैं। तुला राशि में शुक्र ग्रह आपकी सामाजिक सुंदरता और विनम्रता बढ़ाएंगे।
- शुभ रंग: पर्पल
- शुभ अंक: 7
- आज का सुझाव: स्थिरता बनाइए। छोटे कदम भी आगे चलकर बड़ी सुरक्षा देंगे।
मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)
आज चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे भावनात्मक ऊर्जा, स्पष्टता और नई प्रेरणा मिलेगी। आपका ध्यान जिम्मेदारियों पर रहेगा और आप चीजों को दृढ़ता से आगे बढ़ाएंगे। मीन राशि में वक्री शनि आपको भीतर झांकने और भावनात्मक समझदारी बढ़ाने में मदद करेंगे। तुला राशि में वक्री बुध पेशेवर बातचीत में धीमी गति और सावधानी की सलाह देतें हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य देव और मंगल देव आपकी रणनीतिक सोच और इन्टूशन को तेज करेंगे।
- शुभ रंग: चारकोल ग्रे
- शुभ अंक: 10
- आज का सुझाव: आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। आपकी ऊर्जा दूसरों को प्रेरित करेगी।
कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)
आज चंद्रमा मकर राशि में रहकर आपके छुपे हुए मन को एक्टिव करेंगे, जिससे आपकी खुद की समझ बढ़ेगी। आपकी राशि में राहु महत्वाकांक्षा बढ़ाकर आपको लंबे समय की योजनाओं पर काम करने का हौसला देतें हैं। तुला राशि में वक्री बुध पुराने ट्रैवल प्लान, पढ़ाई या कानूनी मामलों को फिर सामने ला सकते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य देव और मंगल देव आपको एकांत और गहराई से सोचने की ओर ले जाएंगे। तुला राशि में शुक्र ग्रह सहयोग और समझ बढ़ाने में सहायक रहेंगे।
- शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
- शुभ अंक: 11
- आज का सुझाव: मन को आराम दें। सच्ची स्पष्टता शांति से ही आती है।
मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)
आज चंद्रमा मकर राशि में रहकर दोस्तों, नेटवर्किंग और भविष्य की योजनाओं को महत्व देंगे। पुराने लोगों से संपर्क हो सकता है या आप अपनी पुरानी योजनाओं को फिर से सही तरीके से कर सकते हैं। आपकी राशि में वक्री शनि भावनात्मक अनुशासन, धैर्य और जागरूकता बढ़ाएंगे। तुला राशि में वक्री बुध साझा धन से जुड़े मामलों में सावधानी रखने की सलाह देतें हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य देव और मंगल देव आपकी इन्टूशन और आध्यात्मिक समझ को गहरा करेंगे।
- शुभ रंग: सी-ग्रीन
- शुभ अंक: 12
- आज का सुझाव: बुद्धिमानी से सहयोग करें। आज आपके कनेक्शनस आपके लिए बहुत कीमती हैं।
