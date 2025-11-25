धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 25 नवंबर 2025: किसी खास दोस्त से होगी मुलाकात, जानें आज का शुभ रंग और अंक

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 25 नवंबर 2025 के अनुसार, राहु और केतु आपको नए तरीके सोचने और खुद को बेहतर समझने की दिशा दिखाएंगे। कुल मिलाकर, यह दिन साफ समझ, प्रैक्टिकल सोच और महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देने का है। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा मकर राशि में रहकर पैसे, आत्म-सम्मान और जिम्मेदारियों पर ध्यान दिलाएंगे। यह बजट को ध्यान से देखने, कमाई के तरीकों पर विचार करने या लंबे समय के निवेश के बारें में सोचने के लिए अच्छा दिन है। तुला राशि में वक्री बुध आपको पुराने दोस्तों, पुराने सहयोग या पुरानी योजनाओं से दोबारा जोड़ सकते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य देव और मंगल देव आपको भीतर झांकने की सलाह देते हैं। तुला राशि में शुक्र ग्रह आपकी सामाजिक सुंदरता और विनम्रता बढ़ाएंगे।

शुभ रंग: पर्पल

शुभ अंक: 7

आज का सुझाव: स्थिरता बनाइए। छोटे कदम भी आगे चलकर बड़ी सुरक्षा देंगे। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे भावनात्मक ऊर्जा, स्पष्टता और नई प्रेरणा मिलेगी। आपका ध्यान जिम्मेदारियों पर रहेगा और आप चीजों को दृढ़ता से आगे बढ़ाएंगे। मीन राशि में वक्री शनि आपको भीतर झांकने और भावनात्मक समझदारी बढ़ाने में मदद करेंगे। तुला राशि में वक्री बुध पेशेवर बातचीत में धीमी गति और सावधानी की सलाह देतें हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य देव और मंगल देव आपकी रणनीतिक सोच और इन्टूशन को तेज करेंगे।

शुभ रंग: चारकोल ग्रे

शुभ अंक: 10

आज का सुझाव: आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। आपकी ऊर्जा दूसरों को प्रेरित करेगी। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा मकर राशि में रहकर आपके छुपे हुए मन को एक्टिव करेंगे, जिससे आपकी खुद की समझ बढ़ेगी। आपकी राशि में राहु महत्वाकांक्षा बढ़ाकर आपको लंबे समय की योजनाओं पर काम करने का हौसला देतें हैं। तुला राशि में वक्री बुध पुराने ट्रैवल प्लान, पढ़ाई या कानूनी मामलों को फिर सामने ला सकते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य देव और मंगल देव आपको एकांत और गहराई से सोचने की ओर ले जाएंगे। तुला राशि में शुक्र ग्रह सहयोग और समझ बढ़ाने में सहायक रहेंगे।