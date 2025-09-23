विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 23 सितंबर 2025: सोच-समझकर करें काम, तभी मिलेगी सफलता, पढ़ें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 23 सितंबर 2025 के अनुसार शनि देव मीन राशि में वक्री होकर धैर्य और आत्मचिंतन की सीख दे रहे हैं। जातकों को दिन को खास बनाने के लिए कई बातों का ध्यान रखना होगा। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि धनु से मीन राशि का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 23 September 2025 Horoscope Today: कैसा रहेगा मंगलवार का दिन

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 23 सितंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन धनु से मीन राशि के जातकों के लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज जातकों को सोच-समझकर काम करने से सफलता मिलेगी और प्रोजेक्ट्स में जल्दबाजी से बचें। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

चंद्रमा कन्या राशि में आपकी दसवीं भाव से गोचर करेंगे। करियर और प्रोफेशनल पहचान पर जोर रहेगा। आज का राशिफल बताता है कि नेतृत्व और अनुशासन दिखाएं। महत्वाकांक्षी प्रयास धैर्य के साथ मान्यता पाएंगे। लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए रिश्तों में सामंजस्य रखें। प्रोजेक्ट्स में जल्दबाजी से बचें; सोच-समझकर काम करें।

  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ अंक: 10
  • दिन की सलाह: महत्वाकांक्षा तभी सफल होगी जब धैर्य साथ होगा।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चंद्रमा कन्या राशि में नवम भाव से गोचर करेंगे। शिक्षा, कौशल विकास और व्यक्तिगत उन्नति पर ध्यान रहेगा। आज का राशिफल नए ज्ञान या मार्गदर्शन के अवसर खोजने की सलाह देता है। प्रोफेशनल जीवन में तैयारी और अनुकूलता से प्रगति होगी। निजी जीवन में आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अभ्यास भावनात्मक शक्ति बढ़ाएंगे। शनि देव के वक्री होने से दीर्घकालिक योजनाओं में धैर्य जरूरी है।

  • शुभ रंग: स्लेटी
  • शुभ अंक: 4
  • दिन की सलाह: सीखने में निवेश करें, भविष्य सुरक्षित होगा।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

चंद्रमा कन्या राशि में आठवीं भाव से गोचर करेंगे। साझा संसाधनों और भावनात्मक समझ पर ध्यान रहेगा। आज का राशिफल बताता है कि साझेदारी और संयुक्त वित्तीय मामलों को सावधानी से संभालें। भावनात्मक गहराई परिवर्तन ला सकती है, लेकिन जल्दबाजी चुनौती पैदा कर सकती है। ईमानदारी और संतुलन से ही सफलता मिलेगी।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक नीला
  • शुभ अंक: 12
  • दिन की सलाह: साझा मामलों में ईमानदारी और धैर्य रखें।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

चंद्रमा कन्या राशि में सातवीं भाव से गोचर करेंगे। साझेदारी और रिश्तों पर ध्यान रहेगा। आज का राशिफल बताता है कि संतुलन, समझौता और संवाद से रिश्ते मज़बूत होंगे। प्रोफेशनल साझेदारियां कूटनीति से सफल होंगी। निजी जीवन में सहानुभूति और देखभाल रिश्तों को गहरा करेगी। शनि देव के वक्री होने से रिश्तों में धैर्य ज़रूरी है।

  • शुभ रंग: समुद्री हरा
  • शुभ अंक: 2
  • दिन की सलाह: सभी साझेदारियों में न्याय और संवाद को प्राथमिकता दें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।