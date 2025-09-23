विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 23 सितंबर 2025: इस राशि को तरक्की के मिलेंगे अवसर, पढ़ें आज का राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 23 सितंबर 2025 के अनुसार शुक्र देव सिंह राशि में रचनात्मकता व प्रेम को प्रेरित कर रहे हैं। बृहस्पति देव मिथुन राशि में ज्ञान और नेटवर्किंग को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 23 सितंबर 2025 के अनुसार, आज का राशिफल सभी राशियों को सलाह देता है कि योजनाबद्ध कदम उठाएं, साफ संवाद रखें और महत्वाकांक्षा के साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संतुलन बनाएं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 23 September 2025) का दैनिक राशिफल

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

आपकी राशि में शुक्र देव और केतु का प्रभाव वित्त और आत्म-अभिव्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। चंद्रमा कन्या राशि में दूसरी भाव से गोचर करेंगे। आज का राशिफल आपको आर्थिक मामलों और रचनात्मक कार्यों में आत्मविश्वास से काम करने की सलाह देता है। रिश्तों में तीव्रता रह सकती है। जुनून और व्यावहारिकता में संतुलन जरूरी है। अनावश्यक खर्च से बचें। फोकस बनाएं, तो व्यक्तिगत पहचान बढ़ेगी।

  • शुभ रंग: सुनहरा
  • शुभ अंक: 1
  • दिन की सलाह: आत्मविश्वास के साथ समझदारी से आर्थिक योजनाएं बनाएं।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आपकी राशि में सूर्य देव, चंद्रमा और बुध देव प्रथम भाव में विराजमान हैं, जिससे आज का दिन बेहद अनुकूल है। आज का राशिफल नेतृत्व, व्यक्तिगत विकास और स्पष्टता पर जोर देता है। पेशेवर क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। निजी जीवन में स्वास्थ्य और सुख पर ध्यान देने से संतोष मिलेगा। खुद पर ज़्यादा आलोचना न करें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं।

  • शुभ रंग: गहरा नीला
  • शुभ अंक: 8
  • दिन की सलाह: संगठन कौशल का इस्तेमाल करके क्षमता का अधिकतम लाभ उठाएं।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

आपकी राशि में मंगल देव सक्रिय होकर साहस और कार्रवाई को बढ़ा रहे हैं। आज का राशिफल बताता है कि जल्दबाजी में कदम न उठाएं, सोच-समझकर योजनाएं बनाएं। चंद्रमा कन्या राशि में बारहवीं भाव से गोचर करेंगे। प्रोफेशनल अवसरों में कूटनीति से लाभ होगा। निजी जीवन में आत्मचिंतन रिश्तों को बेहतर बनाएगा। पहल और धैर्य में संतुलन आवश्यक है।

  • शुभ रंग: हल्का गुलाबी
  • शुभ अंक: 6
  • दिन की सलाह: धैर्य और रणनीति मिलाकर ही अच्छे नतीजे मिलेंगे।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

चंद्रमा कन्या राशि में ग्यारहवीं भाव से गोचर करेंगे। मित्रता, सहयोग और नेटवर्किंग पर जोर रहेगा। आज का राशिफल आपको समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़कर लाभ कमाने की सलाह देता है। दूसरों के मामलों में रूरत से ज़्यादा शामिल न हों। सहयोग से फायदा मिलेगा, लेकिन सीमाएँ बनाए रखना जरूरी है।

  • शुभ रंग: मरून
  • शुभ अंक: 11
  • दिन की सलाह: सहयोग में शक्ति है, लेकिन विवेक बनाए रखना जरूरी है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।