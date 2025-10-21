धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 21 अक्टूबर 2025: धनु राशि वालों को कारोबार में होगा दोगुना लाभ, पढ़ें कैसा रहेगा दिन

By Digital Desk Edited By: Pravin Kumar
Updated: Tue, 21 Oct 2025 04:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 21 अक्टूबर 2025 के अनुसार, बुध तुला राशि में मिलकर आपकी बातचीत, क्रिएटिविटी और पार्टनरशिप में मजबूती बढ़ाएंगे। आज का दिन संतुलन और समझदारी से काम करने का है, जिससे नए अवसर आपके लिए खुल सकते हैं। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि धनु से मीन राशि का दैनिक राशिफल।

Hero Image

Aaj Ka Rashifal 21 October 2025 Horoscope Today: खुशियों से भरा रहेगा आज का दिन

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 21 अक्टूबर 2025 के अनुसार, मीन राशि में वक्री शनि खुद की जांच करने की आवश्यकता बताएंगे। आज का दिन शांतिपूर्ण बातचीत, न्याय और दिल से सहयोग करने की ताकत आपके लिए बढ़ाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

Dhanu

तुला राशि में चंद्रमा दोस्ती, टीमवर्क और मेलजोल के लिए शुभ है। आज सहयोग और नए लोगों से जुड़ने के मौके मिलेंगे। कर्क राशि में गुरु आपकी भावनाओं में समझ बढ़ाएंगे। तुला राशि के मंगल और बुध आपको टीम लीडर बनने की ताकत देंगे। प्यार या रिश्तों में साझा लक्ष्य करीब लाएंगे। हल्का और सकारात्मक रवैया बनाए रखें।

  • शुभ रंग: रॉयल ब्लू
  • शुभ अंक: 4
  • आज का सुझाव: साथ मिलकर काम करें। साझा मेहनत से ही सफलता मिलेगी।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

Makar

आज कई ग्रह तुला राशि में हैं, जो आपके करियर और सफलता को प्रभावित करेंगे। यह समय नेतृत्व और पहचान पाने का है। चंद्रमा और सूर्य आपके निर्णय लेने और बात करने की क्षमता बढ़ाएंगे। कन्या राशि में शुक्र लंबी योजनाओं को बेहतर बनाएंगे और कर्क राशि में गुरु आपकी समझ और धैर्य बढ़ाएंगे। महत्वाकांक्षा और दया में संतुलन रखें।

  • शुभ रंग: चारकोल ग्रे
  • शुभ अंक: 10
  • आज का सुझाव: विनम्रता से नेतृत्व करें। यही आपकी सफलता की पहचान बनेगी।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

Kumbh

कुंभ राशि में राहु आज आपकी सीखने और आगे बढ़ने की चाह को बढ़ाएंगे। तुला राशि का चंद्रमा और सूर्य संचार और सोच में तालमेल लाएंगे। कन्या राशि में शुक्र आपको सही निर्णय लेने की समझ देंगे। आज नए विचारों, यात्रा या सीखने से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी। रिश्तों में खुलकर बात करें। आपका नजरिया दूसरों को प्रेरित करेगा।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
  • शुभ अंक: 6
  • आज का सुझाव: सीखते रहें। समझ ही असली बदलाव लाती है।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

Meen

आपकी राशि में वक्री शनि आज धैर्य और आत्म-चिंतन की सलाह देंगे। तुला राशि के ग्रह आपकी आर्थिक स्थिति और साझेदारी को प्रभावित करेंगे। गुरु कर्क राशि में हैं, जो आपकी रचनात्मकता और संवेदनशीलता को बढ़ाएंगे। ज्यादा सोचने से बचें। अपने दिल और समझ दोनों पर भरोसा करें। प्यार और भरोसा धैर्य और समझदारी से मजबूत होगा।

  • शुभ रंग: सी ग्रीन
  • शुभ अंक: 12
  • आज का सुझाव: संतुलन और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। यही सफलता की राह है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।