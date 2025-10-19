Weekly Finance Horoscope 20 to 26 October 2025: स्मार्ट प्लानिंग पर करें फोकस, पढ़ें वित्त राशिफल
राशिफल के अनुसार, वित्तीय मामलों में कुछ लोगों के लिए यह सप्ताह डिप्लोमेटिक सोच और धन के सही तरीके से उपयोग में मदद करेगा। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं मेष से कर्क राशि ( Weekly Finance Horoscope 20 to 26 October 2025) तक का साप्ताहिक वित्त राशिफल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, कुछ राशि के लोग इस सप्ताह अपने बजट और बिल मैनेजमेंट पर काम कर सकते हैं। हालांकि जल्दबाजी से निर्णय लेने से बचने की सलाह दी जा रही है, तो आइए मेष से कर्क राशि (Weekly Finance Horoscope 20 to 26 October 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।
मेष साप्ताहिक राशिफल: वित्त (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025)
इस सप्ताह पैसों के मामले में स्थिर लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर आपके दैनिक खर्चों और स्वास्थ्य-संबंधी खर्च पर ध्यान बढ़ाएंगे। कन्या राशि में शुक्र के प्रभाव से मेहनत और सेवा आधारित काम से छोटे लाभ मिल सकते हैं। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा का गोचर साझेदारी और मिलकर खर्च करने के मामलों पर असर डाल सकते हैं। 24 अक्टूबर को बुध के वृश्चिक राशि में जाने से आपकी एनालिटिकल क्षमता बढ़ेगी, जिससे निवेश, बीमा और लंबी अवधि की वित्तीय योजना की समीक्षा के लिए यह समय बढ़िया है। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर आपकी इन्टूशन क्षमता को मजबूत करेंगे, जिससे आप समझदारी से आर्थिक निर्णय ले पाएंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा का गोचर साहसिक वित्तीय विचार और विस्तार के नए मौके देंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई रिस्क लेने से बचें।
वृष साप्ताहिक राशिफल: वित्त (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025)
पैसों के मामले में यह सप्ताह स्थिर लेकिन सतर्क रहने वाला है। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर खर्च योजना और बचत पर ध्यान बढ़ाएंगे। शुक्र का प्रभाव स्थिर और सोच-समझकर किए गए प्रयासों से वित्तीय लाभ दिलाएगा। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा का गोचर साझेदारी और मिलकर खर्च करने वाले मामलों पर असर डाल सकता है। 24 अक्टूबर को बुध के वृश्चिक राशि में जाने से आपकी वित्तीय एनालिटिकल क्षमता बढ़ेगी, जिससे बीमा, टैक्स या साझेदारी संपत्तियों की समीक्षा करना आसान होगा। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर डिप्लोमेटिक सोच और धन के सही तरीके से उपयोग में मदद करेगा। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा का गोचर वित्तीय विस्तार के नए अवसरों को प्रोत्साहित करेगा, लेकिन जल्दबाजी से निर्णय लेने से बचें।
मिथुन साप्ताहिक राशिफल: वित्त (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025)
वित्तीय मामलों में स्मार्ट प्लानिंग और व्यावहारिक बजटिंग जरूरी है। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर घर या स्वास्थ्य संबंधित खर्च पर ध्यान दिलाएंगे। कन्या राशि में शुक्र के प्रभाव से सेवा या संचार से जुड़े काम में छोटे लेकिन स्थिर लाभ मिल सकते हैं। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा का गोचर साझेदारी और संयुक्त वित्तीय मामलों को प्रभावित करेगा, लेकिन तुला राशि में मंगल जल्दबाजी वाला खर्च बढ़ा सकता है। 24 अक्टूबर को बुध के वृश्चिक राशि में जाने और 23 से 25 अक्टूबर तक चंद्रमा के वृश्चिक राशि में गोचर से गहन वित्तीय योजना और निवेश/बीमा की समीक्षा में स्पष्टता आएगी। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा का गोचर बड़े विचार और विस्तार के मौके देगा, लेकिन जोखिम लेने से बचें।
कर्क साप्ताहिक राशिफल: वित्त (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025)
वित्तीय मामलों में यह सप्ताह व्यावहारिक योजना और सोच-समझ कर फैसले लेने वाला है। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर बजट और बिल मैनेजमेंट में मदद करेगा। कन्या राशि में शुक्र का प्रभाव नियमित प्रयासों से छोटे लेकिन स्थिर लाभ देगा। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा का गोचर घर और साझेदारी में खर्च संतुलित करने में मदद करेगा। 24 अक्टूबर को बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश और 23 से 25 अक्टूबर तक चंद्रमा का गोचर इन्टूशन के आधार पर निवेश, बीमा या संपत्ति से जुड़े फैसले लेने में मदद करेगा। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा का गोचर खर्च में उदारता ला सकता है, लेकिन संतुलन बनाए रखें।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।
