मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 21 अक्टूबर 2025: मिथुन राशि वालों को बिजनेस में मिलेगी सफलता, पढ़ें आज का राशिफल

By Digital Desk Edited By: Pravin Kumar
Updated: Tue, 21 Oct 2025 04:00 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 21 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज चंद्रमा, सूर्य, मंगल और बुध तुला राशि में मिलकर आपकी बातचीत, क्रिएटिविटी और पार्टनरशिप में मजबूती बढ़ाएंगे। कन्या राशि में शुक्र आपके रिश्तों और बोलचाल में ईमानदारी और सरलता बढ़ाएंगे। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 21 October 2025: आज का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 21 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज चंद्रमा, सूर्य, मंगल और बुध की मौजूदगी दिन को आकर्षक बनाएगी। आपकी सोच स्पष्ट होगी, बातचीत में मिठास आएगी और फैसले सही होंगे। कन्या राशि में शुक्र भावनाओं को स्थिर करेंगे, जिससे आपके काम ईमानदारी और सच्चाई से होंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 21 October 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

Mesh

आज का आपका राशिफल रिश्तों और कूटनीति पर केंद्रित है। तुला राशि में सातवें भाव में स्थित ग्रह टीमवर्क, धैर्य और समझौते को बढ़ाएंगे। जबकि आपकी जोशीली प्रवृत्ति तुरंत कार्रवाई चाहती है, आज का ग्रह संयोजन विवाद के बजाय बातचीत को प्रोत्साहित करता है। पेशेवर तौर पर, साझेदारियां तब फलदायक होंगी जब आप ध्यान से सुनेंगे। व्यक्तिगत तौर पर, प्यार में संतुलित दृष्टिकोण भरोसा बढ़ाएगा। जल्दीबाजी में निर्णय लेने से बचें और समझदारी से कदम बढ़ाएं।

  • शुभ रंग: स्कारलेट रेड
  • शुभ अंक: 9
  • आज का सुझाव: प्रतियोगिता की बजाय सहयोग चुनें। संतुलन से सफलता बढ़ती है।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

Vrishabh

तुला राशि में चंद्रमा, सूर्य और बुध आज आपके काम और ध्यान को बढ़ाएंगे। आज का दिन अपने काम को संगठित और साफ-सुथरा रखने का है। आपके स्वामी ग्रह शुक्र कन्या राशि में है, जो आपकी बातचीत में आकर्षण और मिठास लाएंगे। काम में आपकी शांत सोच से टीमवर्क अच्छा रहेगा। रिश्तों में छोटे-छोटे प्यार भरे इशारे बहुत मायने रखेंगे। सेहत का ध्यान रखें।

  • शुभ रंग: एमरल्ड ग्रीन
  • शुभ अंक: 6
  • आज का सुझाव: छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें। सफलता सटीकता में है।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

Mithun

चंद्रमा, सूर्य और बुध तुला राशि में हैं, जिससे आपकी रचनात्मकता और आत्म-विश्वास बढ़ेगा। यह दिन कला, लिखने या बोलने से जुड़े कामों के लिए बहुत अच्छा है। कर्क राशि में गुरु आपकी सोच में भावनात्मक स्थिरता देंगे। काम में सहयोग से फायदा होगा। प्यार में तर्क और अपनापन दोनों जरूरी रहेंगे। आपका खुशमिजाज स्वभाव लोगों को अपनी ओर खींचेगा।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 3
  • आज का सुझाव: साफ और सच्चे शब्दों में बात करें। आपकी बातें असरदार हैं।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

Kark

आपकी राशि में गुरु आज आपको भावनात्मक मजबूती और आत्मविश्वास देंगे। आज का दिन घर और काम दोनों में संतुलन बनाए रखने का है। तुला राशि में चंद्रमा आपकी समझौता और शांति बनाने की क्षमता बढ़ाएंगे। कन्या राशि में शुक्र आपके प्रियजनों से दिल की बात करने में मदद देंगे। नए मौके लोगों से जुड़ने से मिल सकते हैं। खुद को भावनात्मक रूप से संभालें। शांति भीतर से शुरू होती है।

  • शुभ रंग: सिल्वर
  • शुभ अंक: 2
  • आज का सुझाव: भावना और समझ दोनों से चलें। यही आपकी ताकत है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।