धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 20 अक्टूबर 2025: सोच-समझकर कदम उठाने से मिलेगी सफलता, पढ़ें राशिफल
Aaj Ka Rashifal 20 अक्टूबर 2025 के अनुसार, कर्क राशि के गुरु भावनात्मक विकास और समझ को गहराई देते हैं, जबकि मीन राशि के वक्री शनि खुद के बारे में सोचने और धैर्यपूर्वक योजना बनाने की सलाह देते हैं। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि धनु से मीन राशि का दैनिक राशिफल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 20 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज का राशिफल बताता है कि बुद्धि, भावना और कर्म इन तीनों का संतुलन ही सफलता और संतोष लाएगा। आज का राशिफल सलाह दे रहा है कि जातक जल्दबाजी से बचें। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)
कन्या राशि के चंद्रमा आज आपके कार्य और आत्म-सुधार पर ध्यान केंद्रित कराते हैं। तुला राशि के सूर्य, बुध और मंगल बातचीत और सामाजिक संबंधों को मजबूत करते हैं। प्रेम और काम दोनों में धैर्य रखें, जल्दबाजी से बचें।
- शुभ रंग: रॉयल ब्लू
- शुभ अंक: 4
- दिन का उपाय: भविष्य की योजना बनाएं, दूरदर्शिता सफलता दिलाती है।
मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)
कन्या राशि के चंद्रमा आज कार्यकुशलता और अनुशासन बढ़ाते हैं। कर्क राशि के गुरु भावनात्मक बुद्धिमत्ता लाते हैं, जिससे टीमवर्क में सामंजस्य आता है। तुला राशि के ग्रह संतुलित निर्णयों में सहयोग करते हैं। आज धैर्य और योजना दोनों आपके मित्र हैं।
- शुभ रंग: चारकोल ग्रे
- शुभ अंक: 10
- दिन का उपाय: महत्वाकांक्षा और करुणा का संतुलन बनाए रखें, यही सफलता का रास्ता है।
कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)
आपकी राशि के राहु आज उत्साह और लक्ष्य की भावना बढ़ाते हैं, जबकि कन्या राशि के चंद्रमा प्रैक्टिकल सोच और योजना लाते हैं। तुला राशि के सूर्य, बुध और मंगल रिश्तों में सामंजस्य और संवाद की सहजता बढ़ाते हैं। शुक्र प्रेम और परिवार में कोमलता लाते हैं।
- शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
- शुभ अंक: 6
- दिन का उपाय: धैर्य और विनम्रता रखें, यही नए अवसर खोलेगा।
मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)
आपकी राशि के वक्री शनि आज आत्मचिंतन और भावनात्मक संतुलन लाते हैं। कन्या राशि के चंद्रमा निर्णय लेने की प्रैक्टिकल सोच बढ़ाते हैं। तुला राशि के सूर्य, बुध और मंगल रिश्तों और कार्य में सहयोग की भावना देते हैं। कर्क राशि के गुरु क्रिएटिविटी और संवेदनशीलता बढ़ाते हैं।
- शुभ रंग: सी ग्रीन
- शुभ अंक: 12
- दिन का उपाय: सोच-समझकर लिए गए कदम स्थायी सफलता और शांति लाते हैं।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
