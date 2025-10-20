सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 20 अक्टूबर 2025: दिल की सुनें और योजना बनाकर बढ़ें आगे, पढ़ें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Mon, 20 Oct 2025 04:15 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 20 अक्टूबर 2025 के अनुसार, कन्या राशि के शुक्र प्रेम और काम दोनों में सच्चाई और स्पष्ट बातचीत लाते हैं। कर्क राशि के गुरु भावनात्मक विकास और समझ को गहराई देते हैं। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Rashifal 20 October 2025 Horoscope Today: आज का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 20 अक्टूबर 2025 के अनुसार, कन्या राशि के शुक्र हर रिश्ते में ईमानदारी और कोमलता बढ़ाते हैं। कर्क राशि के गुरु भावनात्मक समझ को गहराई देते हैं और मीन राशि के वक्री शनि सिखाते हैं कि सोच-समझकर कदम बढ़ाना ही असली प्रगति है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 20 October 2025) का दैनिक राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

Singh (2)


आपकी राशि के गुरु आज भावनात्मक गहराई और समझ को बढ़ाते हैं। कन्या राशि के चंद्रमा आपको योजना और संगठन की ओर प्रेरित करते हैं। तुला राशि के सूर्य, बुध और मंगल रिश्तों और काम में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। अपनी संवेदनशीलता को ताकत बनाएं, कमजोरी नहीं।

  • शुभ रंग: सिल्वर
  • शुभ अंक: 2
  • दिन का उपाय: दिल की सुनें, लेकिन योजना बनाकर आगे बढ़ें।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

Kanya (1)


आपकी राशि के चंद्रमा और शुक्र आज आपको फोकस, आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन देते हैं। तुला राशि के सूर्य, बुध और मंगल साझेदारी और संवाद में सामंजस्य लाते हैं। काम और रिश्तों में सच्चाई और सूक्ष्मता आपको सफलता दिलाएगी।

  • शुभ रंग: हल्का हरा
  • शुभ अंक: 5
  • दिन का उपाय: शांत मन से सोचें, बारीकी सफलता की कुंजी है।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

Tula (1)


आपकी राशि के सूर्य, बुध और मंगल आज आकर्षण, नेतृत्व और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। कन्या राशि के चंद्रमा ध्यान और सावधानी बढ़ाते हैं, जबकि शुक्र आपके शब्दों में सौम्यता और प्रेम लाते हैं। अपने निर्णयों में संतुलन बनाए रखें, लोग आपकी शैली से प्रभावित होंगे।

  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ अंक: 7
  • दिन का उपाय: ईमानदारी और विनम्रता से नेतृत्व करें, यह आपको सम्मान दिलाएगा।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

Vrishak (3)


कन्या राशि के चंद्रमा आज आपके भीतर योजना और प्रैक्टिकल सोच को मजबूत करते हैं। कर्क राशि के गुरु अंतर्ज्ञान और गहराई लाते हैं। तुला राशि के ग्रह रिश्तों में सामंजस्य और न्याय बढ़ाते हैं। शांत रहकर काम करें, सफलता आपके साथ होगी।

  • शुभ रंग: मरून
  • शुभ अंक: 8
  • दिन का उपाय: सहयोग से कार्य करें, तालमेल लंबी सफलता लाता है।

यह भी पढ़ें- Libra Weekly Horoscope 20 to 26 October 2025: जीवन में नए अनुभव मिलेंगे, पढ़ें तुला का राशिफल

यह भी पढ़ें- Virgo Weekly Horoscope 20 to 26 October 2025: उच्च शिक्षा के योग बनेंगे, पढ़ें कन्या का राशिफल


यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।