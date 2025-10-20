मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 20 अक्टूबर 2025: इस राशि के समझदारी से रिश्ते में आएंगे बदलाव, चमकेगी किस्मत

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Mon, 20 Oct 2025 04:00 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 20 अक्टूबर 2025 के अनुसार, कन्या राशि में चंद्रमा आज आपका फोकस, प्रैक्टिकल सोच और भावनात्मक स्पष्टता को बढ़ाते हैं। तुला राशि में स्थित सूर्य, बुध और मंगल संबंधों में तालमेल और समझदारी भरे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 20 October 2025: कैसा रहेगा आज का दिन  

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 20 October 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

Mesh (1)


कन्या राशि के चंद्रमा आज आपका फोकस और एनालिटिक क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे काम में कुशलता आती है। तुला राशि के सूर्य, बुध और मंगल सहयोग और संवाद में सुधार लाते हैं। टीमवर्क आज व्यक्तिगत प्रयासों से ज्यादा सफल रहेगा। प्रेम में धैर्य रखें और जल्दबाजी से बचें। शांत रवैया आपके लिए शुभ रहेगा।

  • शुभ रंग: गहरा लाल
  • शुभ अंक: 5
  • दिन का उपाय: काम को एक-एक करके करें, धैर्य सफलता लाएगी।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

Vrishabh (1)


कन्या राशि के चंद्रमा आज आपकी सोच को प्रैक्टिकल और स्पष्ट बनाते हैं। घर-परिवार से जुड़ी बातों पर ध्यान देने का समय है। कन्या राशि के शुक्र रिश्तों में सच्चाई और अपनापन लाते हैं। तुला राशि के सूर्य, बुध और मंगल कार्य और साझेदारी में समझौते और सामंजस्य बढ़ाते हैं। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें।

  • शुभ रंग: पन्ना हरा
  • शुभ अंक: 9
  • दिन का उपाय: काम और परिवार में संतुलन बनाए रखें। यही सफलता का सूत्र है।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

Mithun (1)


कर्क राशि के गुरु और कन्या राशि के चंद्रमा आज आपको खुद के बारे में सोचने और भावनात्मक स्पष्टता की ओर प्रेरित करते हैं। तुला राशि के सूर्य, बुध और मंगल आपकी बातचीत, टीमवर्क और रचनात्मक सोच को बढ़ाते हैं। आज आपकी समझदारी से रिश्ते और काम दोनों में सकारात्मक बदलाव आएंगे।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 3
  • दिन का उपाय: आज बात करें तो स्पष्ट और दिल से करें। आपका भरोसा और प्रभाव बढ़ेगा।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

Kark (1)


आपकी राशि के गुरु आज भावनात्मक गहराई और समझ को बढ़ाते हैं। कन्या राशि के चंद्रमा आपको योजना और संगठन की ओर प्रेरित करते हैं। तुला राशि के सूर्य, बुध और मंगल रिश्तों और काम में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। अपनी संवेदनशीलता को ताकत बनाएं, कमजोरी नहीं।

  • शुभ रंग: सिल्वर
  • शुभ अंक: 2
  • दिन का उपाय: दिल की सुनें, लेकिन योजना बनाकर आगे बढ़ें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।