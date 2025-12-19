धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 19 दिसंबर 2025: मकर राशि वालों का लक्ष्यों पर रहेगा फोकस, मानें ये सलाह

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 19 दिसंबर 2025 के अनुसार, सुबह वृश्चिक राशि में चंद्रदेव ईमानदारी और अंदरूनी काम पर ध्यान दिलाते हैं। वहीं बाद में धनु राशि में चंद्र देव सीखने, आगे बढ़ने और नए अनुभवों के लिए प्रेरित करते हैं।

यह बदलाव भावनात्मक स्पष्टता को सही दिशा में बदलने में मदद करता है। मिथुन राशि में गुरु देव वक्री सोच-समझकर निर्णय लेने का संकेत देते हैं, जबकि शनिदेव अनुशासन बनाए रखने में सहयोग कर रहे हैं। आज का दिन हीलिंग, सच्चाई और प्रगति के पक्ष में है।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) आज का दैनिक राशिफल सुबह के समय अपने बारे में सोचने से शुरू होता है। चंद्रदेव के वृश्चिक राशि में द्वादश भाव में रहने से आपको आराम करने, अपने अंदर झांकने और खुद से जुड़ने की जरूरत महसूस होगी। मन थोड़ा शांत रहना चाहेगा। शाम को चंद्रदेव आपकी राशि धनु में गोचर करेंगे, जिससे आत्मविश्वास, उम्मीद और आगे बढ़ने की ऊर्जा बढ़ेगी। धनु राशि में सूर्य देव और मंगलदेव की उपस्थिति के कारण यह समय अंदरूनी स्पष्टता के बाद नई योजनाएं शुरू करने के लिए मजबूत माना जा सकता है।

शुभ रंग: पर्पल

शुभ अंक: 12

आज की सलाह: पहले सोचें और समझें, फिर पूरे भरोसे के साथ कदम बढ़ाएं। उपाय - a) “ॐ गुरवे नमः” का 11 बार जप करें।

b) मंदिर में पीले फल अर्पित करें। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) आज का दैनिक राशिफल लंबी योजना और मिलकर काम करने का संकेत देता है। चंद्रदेव के वृश्चिक राशि में रहने से सामाजिक लक्ष्य और भविष्य की तैयारी पर ध्यान जाएगा। शाम को चंद्रदेव धनु राशि में जाएंगे, जिससे मन को थोड़ा आराम और भीतर से संतुलन बनाने की जरूरत महसूस होगी। मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर बड़े फैसलों से पहले अपने लक्ष्यों की दोबारा से सोचने की सलाह दे सकते हैं।

शुभ रंग: चारकोल

शुभ अंक: 10

आज की सलाह: चुपचाप योजना बनाएं, सही समय पर उसे अमल में लाएं। उपाय - a) काले तिल का दान करें।

b) कुछ समय मौन में रहें या अपनी बात लिखें। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) आज का दैनिक राशिफल सुबह करियर और जिम्मेदारियों पर फोकस बढ़ाता है। चंद्रदेव के वृश्चिक राशि में दशम भाव में रहने से महत्वाकांक्षा तेज होगी और काम को लेकर गंभीरता बढ़ेगी। शाम को चंद्रदेव धनु राशि में एकादश भाव में जाएंगे, जिससे नेटवर्किंग, भविष्य की योजना और नए संपर्कों के योग बनेंगे। आपकी राशि में राहुदेव कुछ नया करने की सोच को बढ़ा रहे हैं। वहीं धनु राशि में मंगलदेव नेतृत्व से जुड़ी भूमिकाओं में साहस दे सकते हैं।

शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू

शुभ अंक: 11

आज की सलाह: अपनी महत्वाकांक्षा को साफ दृष्टि के साथ जोड़ें। उपाय: a) शाम को अगरबत्ती जलाएं।

b) बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करें। मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today) आज का दैनिक राशिफल सुबह आध्यात्मिक सोच और समझ को बढ़ाता है। चंद्रदेव के वृश्चिक राशि में रहने से खुद के लिए सोचने और सीखने के लिए समय अनुकूल है। शाम को चंद्रदेव धनु राशि में गोचर करेंगे, जिससे ध्यान करियर और जिम्मेदारियों की ओर जाएगा। आपकी राशि में शनिदेव अनुशासन और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने में सहयोग कर रहे हैं।