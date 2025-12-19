सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 19 दिसंबर 2025: सिंह से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 19 दिसंबर 2025 के अनुसार, वृश्चिक राशि में बुधदेव और शुक्रदेव बातचीत को गहरा और मीनिंगफुल बनाए रखेंगे। वहीं मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर सोच-समझकर फैसले लेने की सलाह दे रहे हैं। मीन राशि में शनि देव, कुंभ राशि में राहुदेव और सिंह राशि में केतु देव कर्म संतुलन और भावनात्मक समझदारी की दिशा दिखा रहे हैं।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) आज का दैनिक राशिफल भावनात्मक सुरक्षा और पारिवारिक मामलों पर ध्यान दिलाता है। चंद्रदेव के वृश्चिक राशि में रहने से आपको दिल से सुकून और पुराने भावनात्मक मुद्दों को समझने का मौका मिलेगा। शाम को चंद्र देव धनु राशि में गोचर करेंगे, जिससे रचनात्मकता, खुशी और आत्मविश्वास फिर से जागेगा। यह बदलाव आपको आत्ममंथन से बाहर आकर खुलकर खुद को व्यक्त करने में मदद करेगा। आपकी राशि में केतु देव अहंकार से जुड़ी उलझनों को छोड़ने का संकेत दे रहे हैं।

शुभ रंग: गोल्डन

शुभ अंक: 1

आज की सलाह: अंदर ही अंदर खुद को संभालें, बाहर दुनिया में चमक दिखाएं। उपाय: a) उगते सूर्यदेव को प्रणाम करें।

b) लाल कपड़ा या गुड़ दान करें। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) आज का दैनिक राशिफल आपकी सोच और विश्लेषण क्षमता को तेज करता है। चंद्रदेव के वृश्चिक राशि में रहने से गहरी सोच और जरूरी बातचीत के योग बनते हैं। शाम को चंद्रदेव धनु राशि में जाएंगे, जिससे ध्यान घर, सुकून और भावनात्मक स्थिरता पर जाएगा। मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर करियर से जुड़े फैसलों को और निखारने में मदद कर सकते हैं। आज तर्क और अपनापन दोनों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 6

आज की सलाह: गहराई से सोचें, फिर खुद को पूरी तरह आराम दें। उपाय: a) “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जप करें।

b) अपना कार्यस्थल साफ और व्यवस्थित रखें। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) आज का दैनिक राशिफल सुबह पैसों और मूल्यों को लेकर आपको जागरूक करता है। चंद्र देव के वृश्चिक राशि में रहने से आय और खर्च से जुड़े मुद्दों पर ध्यान जाएगा। शाम को चंद्र देव धनु राशि में गोचर करेंगे, जिससे बातचीत, सीखने और सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे। भावनात्मक स्पष्टता से फैसले लेना आसान होगा। धनु राशि में मंगल देव अपनी जरूरतें साफ तरीके से कहने का आत्मविश्वास दे रहे हैं।

शुभ रंग: रोज पिंक

शुभ अंक: 7

आज की सलाह: दूसरों की मंजूरी से ज्यादा साफ सोच को अहमियत दें। उपाय - a) मां लक्ष्मी को फूल अर्पित करें।

b) आज बेवजह खर्च करने से बचें। वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) आज का दैनिक राशिफल आपकी सुबह को मजबूत स्थिति में रखता है। चंद्रदेव आपकी राशि में रहकर इन्टुशन और भावनात्मक पकड़ को तेज करेंगे। फैसले लेते समय आत्मविश्वास बना रहेगा।

शाम को चंद्रदेव धनु राशि में जाएंगे, जिससे ध्यान पैसों और आत्मसम्मान पर जाएगा। वृश्चिक राशि में बुधदेव और शुक्रदेव आपके प्रभाव को और गहरा करेंगे। वहीं धनु राशि में मंगलदेव निर्णायक कदम उठाने का साहस दे सकते हैं।