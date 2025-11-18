धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 18 नवंबर 2025: करियर और प्रोफेशनल लाइफ के लिए कैसा रहेगा दिन, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 18 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का राशिफल बताता है कि आज गलतफहमियों को दूर करने, रिश्तों में संतुलन लाने और पुराने भावनात्मक मुद्दों को शालीनता और समझदारी के साथ सुलझाने का बहुत अच्छा दिन है। आपको आज परिस्थिति को विनम्रता, संवेदनशीलता और शांति के साथ संभालना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

दोस्ती, समूह कार्य और भविष्य की योजनाएं आज केंद्र में रहेंगी। तुला राशि में चंद्रमा का गोचर आपको अधिक सामाजिक और सहयोगी बनाता है। आज का राशिफल पुराने दोस्तों से जुड़ने या अधूरे समूह कार्यों को दोबारा शुरू करने का संकेत देता है। वृश्चिक राशि के ग्रह आत्म-चिंतन बढ़ाते हैं। इसलिए आज बहुत अधिक साझा करने से बचें। वक्री बुध देव के कारण संवाद में गलती की संभावना रहती है।

शुभ रंग: पर्पल

शुभ अंक: 4

आज का उपाय: जुड़ें जरूर, लेकिन उत्साह और विवेक में संतुलन रखें। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आपका पूरा ध्यान करियर और प्रोफेशनल कामों पर रहेगा। तुला राशि में चंद्रमा का गोचर आपको अपनी बात प्रभावी और आकर्षक ढंग से रखने में मदद करता है। आज का राशिफल टीमवर्क और सौम्य बातचीत के लाभ का संकेत देता है। वक्री बुध देव आपकी योजनाओं में थोड़ी देरी ला सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत सफल होगी। वृश्चिक राशि में सूर्य देव और मंगल देव आपकी रणनीतिक सोच को मजबूत करते हैं। आज दीर्घकालिक योजनाओं पर काम करना शुभ है।

शुभ रंग: डार्क ब्राउन

शुभ अंक: 10

आज का उपाय: स्पष्टता से काम करें; आपकी शांत नेतृत्व शैली भरोसा दिलाती है। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपका मन विस्तार, ज्ञान, यात्रा और नए विचारों की तरफ खिंचेगा। तुला राशि में चंद्रमा का गोचर आपको नई समझ और गहरी बातचीत की प्रेरणा देता है। आज का राशिफल नए अवसर अपनाने का संकेत देता है। वक्री बुध देव वृश्चिक राशि में होने से उलझनें बढ़ सकती हैं। इसलिए सावधान रहें। वृश्चिक राशि में सूर्य देव और मंगल देव आपको अपनी भावनाओं के सच को समझने की ओर ले जाते हैं। आपको तर्क और इन्टूशन में संतुलन रखना चाहिए।