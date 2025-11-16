Pisces Weekly Horoscope: कैसा रहेगा मीन राशि वालों का यह सप्ताह? पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 17 to 23 November 2025) मीन राशि वालों के लिए खुद को परखने और भीतर से मजबूत होने का है। चंद्रमा तुला, वृश्चिक और धनु राशियों से होकर गुजरेंगे, जिससे आपकी भावनात्मक यात्रा संतुलन से परिवर्तन और फिर विस्तार की ओर बढ़ेगी। सूर्य देव, मंगल देव और वक्री बुध वृश्चिक राशि में रहकर आपको अपने विश्वासों, आध्यात्मिक मूल्यों और लंबे समय के लक्ष्यों पर दोबारा विचार के लिए प्रेरित करेंगे।

शनि देव आपकी राशि में वक्री रहकर अनुशासन और धैर्य की परीक्षा लेंगे, लेकिन इसके साथ ही मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास भी बढ़ाएंगे। यह सप्ताह खुद को जागरूक, स्थिर और भावनात्मक संतुलन की दिशा में ले जायेगा। परिचय मीन राशि के साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, यह सप्ताह मन को गहराई तक समझने का है। 17 से 19 नवंबर तक जब चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, तो साझा जिम्मेदारियों में संतुलन और खुद को परखने की क्षमता की भावना बढ़ेगी। 20 से 22 नवंबर तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो ज्ञान, अध्ययन, ध्यान और एकांत को प्रोत्साहित करेंगे। इस दौरान आपको भीतर की शांति और विश्वास से जुड़ने की जरूरत होगी। 22 से 23 नवंबर तक जब चंद्रमा धनु राशि में पहुंचेंगे, तो आपकी सोच में उम्मीद और नयी दिशा का अनुभव होगा।

वक्री बुध इस सप्ताह आपको जल्दबाजी से बचाकर गहरी समझ देंगे, जबकि मंगल आपकी दृढ़ता को मजबूत करेंगे। यह समय विचार, आस्था और उद्देश्य के स्तर पर नए प्रकाश का है, जो आपको अगले चरण के लिए मजबूत बनाएगा। मीन साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) इस हफ्ते भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तुला राशि में चंद्रमा संतुलित दिनचर्या और मानसिक शांति को बढ़ावा देंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा के समय भावनात्मक थकान या अधिक सोचने से ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। विश्राम, ध्यान या जल के पास समय बिताना लाभदायक रहेगा। मंगल देव की मौजूदगी सहनशक्ति बढ़ाएगी, लेकिन बेचैनी भी ला सकती है। योग या हल्की कसरत से इसे संतुलित करें। 22 से 23 नवंबर तक, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। उत्साह लौटेगा। हंसी, प्रकृति की सैर या यात्रा से तनाव कम होगा और मन प्रफुल्लित रहेगा।

मीन साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव और गहरी समझ देखने को मिलेगी। तुला राशि में चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में संतुलन और सहयोग बढ़ाएंगे। पुराने मतभेदों को सुलझाने में मदद मिलेगी। मध्य सप्ताह में, वृश्चिक राशि में चंद्रमा के समय भावनाएं गहरी होंगी। आप अकेले समय या प्रियजनों के साथ गहन बातचीत चाहते हैं। बुध देव वक्री होने से गलतफहमी हो सकती है। अपने शब्द सावधानी से चुनें और सहानुभूति से सुनें। सप्ताहांत में, धनु राशि में चंद्रमा के समय सामंजस्य और गर्मजोशी लौटेगी। हंसी और खुली बातचीत परिवार और प्रेम जीवन में नजदीकी लाएगा।

मीन साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) छात्रों और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए यह सप्ताह ध्यान और प्रेरणा लाएगा। तुला राशि में चंद्रमा सहयोगी अध्ययन और टीमवर्क को बढ़ावा देंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा एकाग्रता बढ़ाएंगे। यह अनुसंधान, आध्यात्मिक शिक्षा या विश्लेषण वाले विषयों के लिए उत्तम समय है। बुध देव वक्री होने से ध्यान भटक सकता है। धनु राशि में चंद्रमा के समय उत्साह और जिज्ञासा चरम पर होगी। नए विचारों और विदेशी संस्कृतियों के अध्ययन के लिए यह समय सही है। नियमितता और क्रिएटिव तरीके पढ़ाई को फलदायक बनाएंगे।

निष्कर्ष: मीन साप्ताहिक राशिफल (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) यह सप्ताह बदलाव और विस्तारित सोच का संकेत देता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में चंद्रमा का गोचर आपके भावनात्मक सफर को दर्शाता है, संतुलन से खुद को परखने की क्षमता और आध्यात्मिक जागरूकता तक। बुध देव वक्री हैं, तो आगे बढ़ने से पहले अपनी राह की समीक्षा लाभदायक होगी। मंगल देव फोकस को मजबूत करेंगे। शनि देव धैर्य और समझदारी लाएंगे। सप्ताहांत तक उम्मीद वापस लौटेगी और आप भावनात्मक रूप से हल्के और आध्यात्मिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे।