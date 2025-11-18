विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 18 नवंबर 2025: इस राशि के जातकों को मिलेगा आर्थिक लाभ, पढ़ें सिंह से वृश्चिक का राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:15 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 18 नवंबर 2025 के अनुसार, तुला राशि में शुक्र देव बातचीत में मिठास लाते हैं और किसी भी मनमुटाव को शांत करने में मदद करते हैं। कर्क राशि में वक्री बृहस्पति देव भावनात्मक समझदारी सिखाते हैं और पुराने अनुभवों से सीखने का अवसर देते हैं। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 18 November 2025 Horoscope Today: सिंह राशि वाले आत्मविश्वास से बोलें

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 18 अक्टूबर 2025 के अनुसार, शुक्र देव मेलजोल, सहयोग और रिश्तों में मिठास बढ़ाते हैं। वक्री बुध देव वृश्चिक राशि में होने के कारण बातों को साफ, सरल और सोच-समझकर कहने की जरूरत बढ़ जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 18 November 2025) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज तुला राशि में चंद्रमा का गोचर आपकी बातचीत को सहज, आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है। आप अपनी बात को शालीनता और आत्मविश्वास से रख पाएंगे। आज का राशिफल आज नेटवर्किंग, सीखने और जरूरी बातचीत में अच्छे अवसर लाने का संकेत देता है। वृश्चिक राशि में सूर्य देव और मंगल देव भावनात्मक ईमानदारी और गहराई की मांग करते हैं। आपको कुछ सच स्वीकार करने पड़ सकते हैं जिन्हें आपने पहले टाल दिया था। वक्री बुध देव संदेशों और संवाद में उलझन ला सकते हैं, इसलिए अपनी बात बिल्कुल साफ और सरल रखें।

  • शुभ रंग: गोल्ड
  • शुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: आत्मविश्वास से बोलें, लेकिन पूरे मन से सुनना न भूलें।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपका ध्यान वित्त, खर्च और आराम के क्षेत्रों पर रहेगा। तुला राशि में चंद्रमा का गोचर आपको संतुलित आर्थिक फैसले लेने में मदद करता है। आज का राशिफल आपको व्यवहारिक बने रहने का संकेत देता है। वक्री बुध देव वृश्चिक राशि में रहकर देरी या रुके हुए मुद्दों को फिर से सामने ला सकते हैं। वृश्चिक राशि में ग्रहों का प्रभाव आपकी इन्टूशन शक्ति को तेज करता है। आज आपको कुछ आर्थिक लाभ भी मिल सकते हैं। स्थिरता समझदारी और संतुलन से आती है।

  • शुभ रंग: ऑलिव
  • शुभ अंक: 8
  • आज का उपाय: अपनी इन्टूशन पर भरोसा करें, लेकिन हर बात की पुष्टि जरूर करें।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि में चंद्रमा का गोचर आपको आज बहुत आकर्षक, शांत और आत्मविश्वासी बनाता है। आज का राशिफल रिश्तों में मिठास और व्यक्तिगत फैसलों में स्पष्टता लाने का संकेत देता है। वृश्चिक राशि में सूर्य देव और मंगल देव भावनात्मक तीव्रता ला सकते हैं, लेकिन आपकी ही राशि में शुक्र देव किसी भी मुश्किल बातचीत को सरल बना देते हैं। आज आत्म-चिंतन, रचनात्मक कार्य और शांतिपूर्ण बातचीत के लिए बहुत अच्छा दिन है।

  • शुभ रंग: पिंक
  • शुभ अंक: 7
  • आज का उपाय: दयालु बनकर नेतृत्व करें; आज आपकी ऊर्जा सबको प्रभावित करती है।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपकी इन्टूशन शक्ति काफी तेज रहेगी और भावनात्मक गहराई भी बढ़ेगी। तुला राशि में चंद्रमा का गोचर आपको भीतर शांति और संतुलन पाने की तरफ प्रेरित करता है। आज का राशिफल बताता है कि वक्री बुध देव आपकी ही राशि में रहकर पुराने विचारों और यादों को वापस ला सकते हैं। आपको उन्हें समझदारी से संभालना चाहिए। सूर्य देव और मंगल देव आपकी ही राशि में रहकर आपको आंतरिक मजबूती देते हैं। दिन को धीरे, शांत और समझदारी से बिताएं।

  • शुभ रंग: मैरून
  • शुभ अंक: 9
  • आज का उपाय: अपनी भावनाओं का सम्मान करें। मौन कई जरूरी सच सामने लाता है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।