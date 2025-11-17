विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 17 नवंबर 2025: कुंभ राशि वाले समझदारी से बढ़ें आगे, तभी मिलेगी सफलता, पढ़ें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 17 नवंबर 2025 के अनुसार, वक्री गुरु और वक्री शनि धैर्य और लंबी अवधि की प्रगति की आवश्यकता जताएंगे। आज का राशिफल सलाह देता है कि भावनाओं और तर्क दोनों को ध्यान में रखकर, सोच-समझकर संवाद करें और निर्णय लें। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि धनु से मीन राशि का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 17 November 2025 Horoscope Today: कैसा रहेगा सोमवार का दिन

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 17 नवंबर 2025 के अनुसार, चंद्रमा, मंगल और वक्री बुध वृश्चिक राशि में आपको प्रैक्टिकल तरीके से समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित करेंगे। आज का दिन तर्क और भावना दोनों का संतुलित उपयोग करने का है, जहां गहराई और कूटनीति साथ चलें। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज करियर और सामाजिक जुड़ाव आपका मुख्य केंद्र रहेगा। सुबह चंद्रमा कन्या राशि में रहकर आपकी नेतृत्व क्षमता, संगठन और कार्यक्षमता बढ़ाएंगे। दोपहर में तुला चंद्रमा सहयोग, टीमवर्क और मेलजोल को बढ़ाएंगे। वृश्चिक राशि में वक्री बुध संचार में हल्का तनाव ला सकते हैं पर आपकी समझदारी और विनम्रता सब सुलझा देगी। समूह में आपकी उपस्थिति आज भावनात्मक समझदारी के कारण नजर आएगी।

  • शुभ रंग: पर्पल
  • शुभ अंक: 3
  • आज का उपाय: बातों से अधिक अपने कर्मों से दिशा दिखाएं। यह ज्यादा प्रभावी होगा।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

सुबह यात्रा, पढ़ाई, सीखने या किसी बड़े काम की योजना बनाने के लिए अनुकूल है। कन्या चंद्रमा आपकी एकाग्रता और अनुशासन को मजबूत करेंगे। दोपहर में तुला राशि में चंद्रमा आपके पेशेवर आकर्षण और संतुलन को बढ़ाएंगे। प्रेजेंटेशन, नेगोशिएशन या नेतृत्व भूमिका सहजता से निभेगी। वृश्चिक में मंगल आपकी महत्वाकांक्षा को शक्ति देंगे, पर बहुत सख्त या किसी के लिए गलत बोलने से बचें।

  • शुभ रंग: ब्राउन
  • शुभ अंक: 10
  • आज का उपाय: तर्क के साथ विनम्रता जोड़ें। यही आपकी जीत का मार्ग बनेगा।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज परिवर्तन और नई सोच का दिन है। सुबह कन्या राशि में चंद्रमा आपको अपनी भावनात्मक प्राथमिकताओं या साझा वित्त से जुड़े मुद्दों को व्यवस्थित करने में मदद करेंगे। दोपहर में तुला राशि के चंद्रमा खुलापन और जिज्ञासा बढ़ाएंगे। नई सीख, विचार, रचनात्मकता या किसी नए दृष्टिकोन को अपनाने के लिए यह बढ़िया समय है। वक्री बुध कोई पुराना संपर्क फिर से सामने ला सकते हैं। समझदारी से आगे बढ़ें।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
  • शुभ अंक: 11
  • आज का उपाय: मान्यता की जगह ज्ञान खोजें। यही सच्ची आजादी है।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज रिश्तों और भावनाओं का प्रभाव ज्यादा रहेगा। सुबह कन्या राशि में चंद्रमा आपको संबंधों को समझने, धैर्य रखने और स्पष्टता से बात करने में मदद करेंगे। दोपहर में तुला चंद्रमा आपकी ऊर्जा को सहज और नर्म बनाएंगे। क्षमा, जुड़ाव और समझ आसान हो सकती है। वक्री बुध पुराने भावनात्मक मुद्दों को फिर से सामने ला सकते हैं। बुद्धिमानी से जवाब दें, पहले जैसी भावनाओं में बहने से नहीं। शाम का समय शांति और सम्मान से भरा रहेगा।

  • शुभ रंग: सी ग्रीन
  • शुभ अंक: 12
  • आज का उपाय: सहानुभूति वह जोड़ देती है जिसे अहंकार अक्सर तोड़ देता है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।