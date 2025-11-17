विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 17 नवंबर 2025: इस राशि को मिलेगी गुड न्यूज, पढ़ें कैसा रहेगा इन जातकों का दिन?

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:15 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 17 नवंबर 2025 के अनुसार, सूर्य, मंगल और वक्री बुध वृश्चिक राशि में आज भावनाओं को गहरा करेंगे और आपको भीतर की ओर सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। तुला राशि में स्थित शुक्र सहयोग, संतुलन और समझ बढ़ाने में मदद करेंगे। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 17 November 2025 Horoscope Today: आज का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 17 अक्टूबर 2025 के अनुसार, तुला राशि में चंद्रमा आपकी आकर्षकता और सहजता को बढ़ा देंगे, जिससे सहयोग और मधुरता आपके काम आएगी। आज का राशिफल आत्मचिंतन पर जोर देता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 17 November 2025) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

Singh (2)


आज का राशिफल सुबह के व्यावहारिक कार्यों और दोपहर के रिश्तों की मधुरता पर ध्यान देने की सलाह देता है। सुबह कन्या राशि में चंद्रमा आपकी आर्थिक समझ और बारीकियों पर ध्यान बढ़ाएंगे, जिससे पैसे या काम से जुड़े फैसले आसानी से होंगे। दोपहर में जब चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो बातचीत में आकर्षण और शालीनता बढ़ेगी। वृश्चिक राशि में मंगल भावनाओं को थोड़ा तीव्र बना सकते हैं, इसलिए किसी से बात करते समय नरमी रखें। आत्मविश्वास और सहयोग, दोनों आज आपकी सफलता के साधन हैं।

  • शुभ रंग: गोल्ड
  • शुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: मजबूती और कोमलता साथ चलें, तभी सम्मान भी मिलेगा और परिणाम भी।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

Kanya (1)


आज चंद्रमा आपकी ही राशि में रहकर आत्मविश्वास और भावनात्मक स्पष्टता देंगे। आप अपनी दिनचर्या सुधारने, योजना बनाने और निजी जरूरतों पर ध्यान देने में सफल रहेंगे। दोपहर में जब चंद्रमा तुला राशि में पहुंचेंगे, तो रिश्तों और पैसों से जुड़े मामलों में सहजता बढ़ेगी। बुध वक्री होने से संवाद में थोड़ी उलझन आ सकती है, पर आपकी शांत सोच और तर्क इसे तुरंत संभाल लेंगे।

  • शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन
  • शुभ अंक: 8
  • आज का उपाय: संयम बनाए रखें। धैर्य आपकी शक्ति को और बढ़ा देगा।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

Tula (1)


आज ऊर्जा में सकारात्मक बदलाव महसूस होगा, क्योंकि दोपहर में चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे। सुबह का समय थोड़ा शांत और आत्मचिंतन वाला रहेगा, क्योंकि कन्या चंद्रमा आपको भीतर की जरूरतों से जोड़ेंगे। दोपहर के बाद आपका आकर्षण, आत्मविश्वास और संतुलन बढ़ेगा। मीटिंग, बातचीत, प्रेम संबंध या समझौते सबके लिए समय अच्छा है। आपकी राशि में स्थित शुक्र आज आपकी पर्सनालिटी, आकर्षण और शांति को और बढ़ाएंगे।

  • शुभ रंग: पिंक
  • शुभ अंक: 7
  • आज का उपाय: दयालु और संवेदनशील शब्द कई रिश्तों का रास्ता खोल देते हैं।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

Vrishak (3)


आज आत्मचिंतन गहरा रहेगा, क्योंकि सूर्य, मंगल और वक्री बुध सभी आपकी ही राशि में चल रहे हैं। सुबह का कन्या चंद्रमा आपको रिश्तों या लक्ष्यों से जुड़े भावों में स्पष्टता देंगे। दोपहर में चंद्रमा तुला राशि में पहुंचकर आपको हल्का एकांत पसंद करा सकते हैं। यह समय खुद को शांत करने, योजना बनाने या ऊर्जा बढ़ाने के लिए लाभकारी रहेगा। कोई निजी समझ या महत्वपूर्ण महसूस होने वाला बदलाव आज आपके भीतर जाग सकता है।

  • शुभ रंग: बरगंडी
  • शुभ अंक: 8
  • आज का उपाय: शांत समय अक्सर सबसे गहरी समझ लेकर आता है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।