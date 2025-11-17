मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 17 नवंबर 2025: वृषभ राशि को लगातार प्रयास लंबे समय तक देंगे फल, पढ़ें दैनिक राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 17 नवंबर 2025 के अनुसार, आज के ग्रहों का संयोग धरती और हवा दोनों तत्वों का सुंदर संतुलन बनाता है। सुबह कन्या राशि में चंद्रमा आपकी सोच को जमीन से जोड़ेंगे और आपकी योजनाओं को साफ करने में मदद करेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 17 November 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

सुबह का समय व्यवस्थित तरीके से काम करने में बीतेगा और दोपहर आपको प्रेरणा देगी। आज का राशिफल बताता है कि अनुशासन और आकर्षण दोनों का सही संतुलन आपको आगे बढ़ाएगा। कन्या राशि में स्थित चंद्रमा सुबह के समय आपकी उत्पादकता बढ़ाएंगे। बारीक काम पूरे करने के लिए यह समय बिल्कुल उपयुक्त है। जब चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके रिश्तों में मधुरता और समझ बढ़ेगी। वक्री बुध वृश्चिक राशि में आज आपको पुराने तरीकों या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर दोबारा सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। धैर्य रखें, सुनकर ही कदम उठाएं। शाम होते-होते गर्मजोशी और अपनापन बढ़ता हुआ महसूस होगा।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

आज का उपाय: मुकाबले से ज्यादा सहयोग आपको आगे ले जाएगा। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

सुबह आपको अपनी क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन पर ध्यान रहेगा। दोपहर का समय शांत संतुलन की ओर ले जाएगा। आज का राशिफल बताता है कि आज आप व्यावहारिक सोच को व्यक्तिगत या प्रेम संबंधों में आसानी से शामिल कर पाएंगे। कन्या राशि में चंद्रमा आपकी रचनात्मक सोच को निखारेंगे और रिश्तों में भी सोच-समझकर किए गए व्यवहार से सुधार लाएंगे। दोपहर में चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे टीमवर्क और समझ बढ़ेगी। मंगल वृश्चिक राशि में आज आपकी सहनशक्ति को थोड़ा परख सकते हैं, लेकिन विनम्रता हर तनाव को कम कर देगी।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 6

आज का उपाय: कोमल और निरंतर प्रयास लंबे समय तक फल देंगे। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

सुबह घर और भावनाओं से जुड़ी बातों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। आज का राशिफल बताता है कि काम और परिवार, दोनों को संतुलित रखने में जमीन से जुड़े रहना जरूरी है। कन्या राशि में चंद्रमा आपके मन और आसपास की चीजों को व्यवस्थित करने में मदद करेंगे। चाहे वह भावनात्मक हो या घर से जुड़ा। दोपहर में चंद्रमा तुला राशि में जाएंगे, जिससे मन हल्का होगा। यह संवाद, लिखने या रचनात्मक काम के लिए अच्छा समय है। वक्री बुध वृश्चिक राशि में किसी बात को गलत समझने की स्थिति बना सकते हैं। इसलिए अपनी बातों को एक बार और जाँच लें।