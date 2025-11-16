विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 16 नवंबर 2025: इस राशि का करियर और योजना पर रहेगा फोकस, पढ़ें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Sun, 16 Nov 2025 04:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 16 नवंबर 2025 के अनुसार, बुध, गुरु और शनि ग्रह वक्री रहेंगे, इसलिए काम में धैर्य रखें और सोच-समझकर कदम बढ़ाएं। शुक्र ग्रह तुला राशि में रहकर रिश्तों में नरमी और मेलजोल बढ़ाएंगे। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि धनु से मीन राशि का दैनिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 16 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन धनु से मीन राशि के जातकों के लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। जातकों को सहयोग और प्रैक्टिकल सोच से नए अवसर मिल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

Dhanu (3)


आज करियर और लंबी योजना पर ध्यान रहेगा। चंद्रमा कन्या राशि में रहकर आपके प्रोफेशनल लक्ष्यों को सुधारने में मदद करेंगे। सूर्य वृश्चिक राशि में रहकर धैर्य और दृढ़ता सिखा रहे हैं। ज्यादा थकान से बचें। काम और आराम दोनों में संतुलन रखें। सहयोग और प्रैक्टिकल सोच से नए मौके मिल सकते हैं।

  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ अंक: 3
  • दिन का उपाय: आज का अनुशासन ही कल की आज़ादी लाएगा।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

Makar (1)


आज महत्वाकांक्षा और समझदारी दोनों साथ चलेंगी। चंद्रमा कन्या राशि में रहकर आपके प्रैक्टिकल स्वभाव को और मजबूत बनाएंगे। यह समय है ज्ञान, शिक्षा या आध्यात्मिकता से जुड़ने का। वक्री बुध थोड़ी देरी ला सकते हैं, पर धैर्य अंत में सफलता देगा। अपनी दिशा पर भरोसा रखें। आपकी स्थिरता सबको प्रभावित करेगी।

  • शुभ रंग: भूरा
  • शुभ अंक: 10
  • दिन का उपाय: निरंतरता ही आपकी सबसे शांत शक्ति है।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

Kumbh (1)


आज का दिन बदलाव और भावनाओं में नयेपन का है। चंद्रमा कन्या राशि में रहकर भावनाओं को समझने और सीमाएं तय करने में मदद करेंगे। वक्री बुध कुछ छिपे हुए सच सामने ला सकते हैं। ईमानदारी अपनाएं, यही स्पष्टता लाएगी। पुराने बातें छोड़ें और नए अनुभवों के लिए जगह बनाएं।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
  • शुभ अंक: 11
  • दिन का उपाय: नियंत्रण छोड़ें। नया आरंभ तब होता है जब आप खुलकर स्वीकारते हैं।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

Meen (1)


आज ध्यान रिश्तों और भावनात्मक जुड़ाव पर रहेगा। चंद्रमा कन्या राशि में रहकर आपकी सेंस्टिविटी को स्थिरता देंगे। इससे आप प्यार को और प्रैक्टिकल सोच से देख पाएंगे। वक्री बुध पुराना रिश्ता या याद वापस ला सकते हैं। उसे करुणा से संभालें, पछतावे से नहीं। दिन के अंत में माफी और शांति दोनों मिलेंगी।

  • शुभ रंग: सी ग्रीन
  • शुभ अंक: 12
  • दिन का उपाय: करुणा वही ठीक करती है, जो तर्क नहीं कर सकता।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।