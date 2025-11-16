सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 16 नवंबर 2025: कन्या राशि को मिलेगी सफलता, लेकिन जरूर ध्यान रखें ये खास बातें
Aaj Ka Rashifal 16 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन गहराई और अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखने का है। चंद्रमा की स्थिति आपको काम में ध्यान और प्रैक्टिकल सोच देगी, जबकि वृश्चिक में सूर्य और मंगल की ऊर्जा हिम्मत और बदलाव लाएगी। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 16 अक्टूबर 2025 के अनुसार, वृश्चिक में सौर-मंगल शक्ति जुनून और आत्मविश्वास बढ़ा रही है। बुध ग्रह वक्री हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचें और दूसरों की बात ध्यान से सुनें। आज की गई छोटी-छोटी कोशिशें आगे चलकर बड़े नतीजे दे सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 16 November 2025) का दैनिक राशिफल।
सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)
आज ध्यान रहेगा वित्त और आत्ममूल्य पर। चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, जिससे खर्चों और संसाधनों की समीक्षा करने की जरूरत है। कन्या राशि, सिंह जातकों के लिए दूसरा भाव है जो धन, परिवार और वाणी का घर माना जाता है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य, अपने मित्र मंगल के साथ वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे हैं। वे आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाएंगे, पर वहीं बैठे वक्री बुधदेव जल्दबाजी में आर्थिक या पेशेवर निर्णय लेने के लिए मना कर रहे हैं। विनम्र बने रहें। आपकी सादगी ही आपका आकर्षण है। धीरे-धीरे आगे बढ़ें और स्थायी प्रगति पर ध्यान दें।
- शुभ रंग: सुनहरा
- शुभ अंक: 1
- दिन का उपाय: आत्मविश्वास तब और मजबूत होता है जब धैर्य उसका आधार बनता है।
कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)
आज चंद्रमा आपकी ही राशि में रहेंगे, जिससे आप केंद्र में रहेंगे। भावनात्मक स्पष्टता, स्थिरता और प्रैक्टिकल सोच आपका दिन खास बनाएंगे। सूर्य वृश्चिक राशि में रहकर आपकी इन्टूशन को गहरा करेंगे, जबकि मंगल सफलता पाने की इच्छा बढ़ाएंगे। वक्री बुध जो आपकी राशि के स्वामी हैं वे आपको किसी भी फैसले से पहले सोचने के लिए और जल्दबाजी न करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपकी साफ सोच आज आपके मन को सुकून देगी।
- शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन
- शुभ अंक: 8
- दिन का उपाय: ध्यान दें कि क्या सुधारा जा सकता है, न कि क्या नियंत्रित किया जा सकता है।
तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)
आज का दिन खुद के बारे में सोचने और मन की शांति बनाए रखने का है। चंद्रमा कन्या राशि में रहकर ठहराव और हीलिंग की ओर ले जा रहे हैं, जबकि अपनी स्वराशि में स्थित राशि-स्वामी शुक्र संतुलन और स्वयं से प्रेम भाव बढ़ा रहे हैं। वृश्चिक राशि में बैठे ग्रह - सूर्य, मंगल और बुध कुछ दबे हुए भाव उभारेंगे, उन्हें खुले मन से स्वीकार करें। खुद को आराम दें और खुद से जुड़ने का समय निकालें। कल से स्पष्टता बढ़ेगी।
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ अंक: 7
- दिन का उपाय: संतुलन भीतर से शुरू होता है। धीरे चलें और खुद को दोबारा समेटें।
वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)
आज का दिन आपके लिए निखरने का है। सूर्य, मंगल और बुध तीनों आपकी राशि में हैं। यह समय खुद के बारें में सोचने और खुद पर नियंत्रण रखने का है। चंद्रमा कन्या राशि में रहकर आपके रिश्तों में तालमेल और लक्ष्यों में स्पष्टता लाएंगे। किसी भी टकराव से बचें। समझदारी हमेशा हावी होती है। आपके शब्दों में असर है, उन्हें सोच-समझकर बोलें। बदलाव धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से आ रहा है।
- शुभ रंग: बरगंडी
- शुभ अंक: 8
- दिन का उपाय: मौन आपकी रणनीति को और सशक्त बनाता है। कर्म को बोलने दें।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
