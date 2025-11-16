मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 16 नवंबर 2025: ये जातक कदम बढ़ाने से पहले बनाएं योजना, ऐसा रहेगा आज का दिन

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 16 नवंबर 2025 के अनुसार, आज ग्रहों की स्थिति आपको जमीन से जुड़ा हुए सोचने और साथ ही दिल की आवाज़ सुनने के लिए प्रेरित कर रही है। चंद्रमा कन्या राशि में रहकर स्पष्टता और सादगी ला रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 16 November 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दैनिक राशिफल आपको अनुशासन और जिम्मेदारी पर ध्यान देने की सलाह देता है। चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, जो काम और सेहत से जुड़े मामलों में व्यवस्था और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। सूर्य और राशि स्वामी मंगल वृश्चिक राशि में रहकर महत्वाकांक्षा बढ़ाएंगे क्योंकि दोनों ही ग्रह ऊर्जा और आग्नेय शक्ति से भरपूर हैं। वक्री बुध कहते हैं कि जल्दबाजी से बचें और हर बात ध्यान से जांचें। सोच-समझकर बात करना गलतफहमियों से बचाएगा। दिन के अंत में कोई गहरी भावनात्मक समझ आपको निजी या प्रोफेशनल दिशा में आगे बढ़ा सकती है।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

दिन का उपाय: कदम बढ़ाने से पहले योजना बनाएं। गति नहीं, रणनीति ही सफलता की कुंजी है। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन प्रैक्टिकल क्रिएटिविटी से भरा रहेगा। चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, जिससे रोमांस, आनंद और कला से जुड़ी ऊर्जा बढ़ेगी। भावनाओं की स्पष्टता रिश्तों को मजबूत बनाएगी और जीवन में संतुलन लाएगी। वक्री बुध वृश्चिक राशि में रहेंगे, जिससे प्रियजनों के साथ बातचीत में थोड़ी देरी हो सकती है। जिद करने से बचें और धैर्य रखें। आज किसी के लिए की गई छोटी सी दया बड़ी खुशी ला सकती है। राशि स्वामी शुक्र अपनी ही राशि तुला में मजबूत चल रहे हैं और सातवें घर से सूर्य और मंगल की वृषभ राशि पर दृष्टि-बल और साहस प्रदान करती है।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 6

दिन का उपाय: कोमलता ही असली ताकत है। दिल की बात खुलकर कहें। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज घर, परिवार और भावनात्मक स्थिरता पर ध्यान देने का दिन है। चंद्रमा कन्या राशि में रहकर आपको अपने निजी या घरेलू मामलों पर विचार करने के लिए प्रेरित करेंगे क्योंकि वे आपके घर के भाव में बैठे हैं। बुध जो आपकी राशि के स्वामी भी हैं , वृश्चिक राशि में वक्री चल रहे हैं और वे पुराने भावनात्मक पैटर्न को आपके सामने ला सकते है। यह समय पुराने पैटर्न छोड़ने और हल्का महसूस करने का समय है। दैनिक राशिफल यह भी सलाह देता है कि घर से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। आराम और अपनापन ही आपकी शांति का आधार बनेगा।