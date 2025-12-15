धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 15 दिसंबर 2025: मिलकर काम करने से मिलेगी सफलता, इन राशियों का दिन होगा खास

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 15 दिसंबर 2025 के अनुसार, मीन राशि में शनिदेव का स्थिर प्रभाव भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा, जिससे हर राशि का जातक दिन को स्पष्टता और शांति के साथ संभाल पाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आपके सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। तुला राशि में चंद्रदेव टीमवर्क, नेटवर्किंग और साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं।

आपकी ही राशि में मंगलदेव ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता बढ़ा रहे हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव भावनात्मक ईमानदारी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव दोस्तों या समूह से जुड़ी पुरानी योजनाओं पर दोबारा सोचने का मौका दे सकते हैं।

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 12

आज की सलाह: मिलकर काम करें, साझा सोच से सफलता बढ़ती है। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज करियर और सामाजिक छवि पर ध्यान रहेगा। तुला राशि में चंद्रदेव कूटनीति और पेशेवर व्यवहार अपनाने की सलाह दे रहे हैं। जिम्मेदारियों को समझदारी से संभालना जरूरी होगा।

वृश्चिक राशि में बुधदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव रणनीतिक सोच को गहरा कर रहे हैं। धनु राशि में मंगलदेव महत्वाकांक्षा बढ़ा रहे हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव पुराने करियर अनुभवों और सीख की ओर ध्यान दिला सकते हैं।

शुभ रंग: चारकोल

शुभ अंक: 10

आज की सलाह: धैर्य और शालीनता से नेतृत्व करें। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा। तुला राशि में चंद्रदेव पढ़ाई, यात्रा से जुड़े विचारों और गहरी चर्चाओं को बढ़ावा दे रहे हैं।

आपकी ही राशि में राहुदेव नई सोच और मौलिकता को मजबूत कर रहे हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव करियर से जुड़ी समझ को तेज कर रहे हैं। धनु राशि में मंगलदेव सामाजिक गतिविधियों और सामूहिक कामों में ऊर्जा दे रहे हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव पुराने क्रिएटिव शौक या रुचियों की याद दिला सकते हैं।