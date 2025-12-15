विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 15 दिसंबर 2025: वृषभ का रोजमर्रा की जिम्मेदारियों पर रहेगा फोकस, पढ़ें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:00 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 15 दिसंबर 2025 के अनुसार, तुला राशि में चंद्रदेव के गोचर से प्रभावित है। इससे दिन में संतुलन, सामंजस्य, समझदारी और रिश्तों पर ध्यान दे

Aaj Ka Rashifal 15 December 2025: मेष राशि को मिलेगी सफलता

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 15 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन सहयोग, भावनात्मक समझ और सोच-समझकर बातचीत करने का संकेत देता है। तुला राशि में चंद्रदेव निष्पक्षता और संतुलन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे रिश्तों और कामकाज में तालमेल बना रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 15 December 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

Mesh (1)


आज आपके लिए रिश्ते सबसे अहम रहेंगे। तुला राशि में चंद्रदेव आपके सप्तम भाव को एक्टिव कर रहे हैं, जिससे समझौते और आपसी तालमेल की जरूरत रहेगी। निजी इच्छाओं और साझा जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना होगा।
वृश्चिक राशि में बुधदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव भावनात्मक समझ को गहरा कर रहे हैं, जिससे आप बिना कहे भी सामने वाले की बात समझ पाएंगे। धनु राशि में मंगलदेव जोश और आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। वहीं मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव पुराने फैसलों पर दोबारा सोचने का संकेत दे रहे हैं।

  • शुभ रंग: स्कारलेट
  • शुभ अंक: 9
  • आज की सलाह: सहयोग से ही लंबे समय की सफलता मिलती है।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

Vrishabh (1)


आज आपका ध्यान दिनचर्या, सेहत और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों पर रहेगा। तुला राशि में चंद्रदेव काम और निजी जीवन में संतुलन बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। आदतों में सुधार करने या छोटी परेशानियों को शांति से सुलझाने का यह अच्छा समय है।
वृश्चिक राशि में बुधदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव रिश्तों में भावनात्मक गहराई ला रहे हैं। धनु राशि में मंगलदेव पैसों को लेकर सावधान रहने का संकेत दे रहे हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव पुराने काम से जुड़े विचारों या जिम्मेदारियों की ओर ध्यान खींच सकते हैं।

  • शुभ रंग: एमरल्ड ग्रीन
  • शुभ अंक: 4
  • आज की सलाह: छोटे बदलाव लंबे समय का संतुलन बनाते हैं।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

Mithun (1)


आज का दिन आपके अंदर क्रिएटिविटी, रोमांस और खुशी भरा एक्सप्रेशन लेकर आया है। तुला राशि में चंद्रदेव आपके आनंद और क्रिएटिविटी से जुड़े भावों को एक्टिव कर रहे हैं। आप ज्यादा मिलनसार महसूस करेंगे या कला और शौक की ओर झुकाव रहेगा।
वृश्चिक राशि में बुधदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव कामकाज में इन्टूशन को मजबूत कर रहे हैं। आपकी ही राशि में वक्री बृहस्पतिदेव आपको खुद के बारे में सोचने की ओर ले जा रहे हैं। धनु राशि में मंगलदेव साझेदारी और बातचीत में ऊर्जा भर रहे हैं।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 5
  • आज की सलाह: वही करें जो दिल से आपको उत्साहित करे।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

Kark (1)


आज घर, परिवार और भावनात्मक सुकून आपकी प्राथमिकता रहेंगे। तुला राशि में चंद्रदेव घरेलू संतुलन पर ध्यान दिला रहे हैं। आप रिश्तों को संभालने या अपने रहने की जगह को बेहतर बनाने का मन बना सकते हैं।
वृश्चिक राशि में बुधदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत कर रहे हैं। धनु राशि में मंगलदेव काम में तेजी और उत्पादकता बढ़ा रहे हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव परिवार से जुड़ी पुरानी बातों या भावनात्मक मुद्दों को फिर से सामने ला सकते हैं।

  • शुभ रंग: सिल्वर
  • शुभ अंक: 2
  • आज की सलाह: जहां आपका मन सबसे ज्यादा सुकून पाता है, वहां शांति बनाएं।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।