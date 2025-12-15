सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 15 दिसंबर 2025: इस राशि के पुराने काम आएंगे सामने, ऐसा रहेगा इन जातकों का दिन

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 15 दिसंबर 2025 के अनुसार, राशि में स्थित बुधदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव सोच को गहरा बना रहे हैं और साफ व ईमानदार संवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। धनु राशि में मंगलदेव आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, जबकि वक्री बृहस्पतिदेव अधूरी योजनाओं पर दोबारा विचार करने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 15 December 2025) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आपकी बातचीत और सामाजिक मेलजोल मजबूत रहेगा। तुला राशि में चंद्रदेव संवाद, नेटवर्किंग और विचार साझा करने में सहयोग दे रहे हैं। आप अपनी बात शांति और समझदारी से रख पाएंगे।

वृश्चिक राशि में बुधदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव भावनात्मक ईमानदारी को गहरा कर रहे हैं। धनु राशि में मंगलदेव क्रिएटिविटी और आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव पुरानी साझेदारियों या मित्रताओं की ओर ध्यान दिला सकते हैं।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

आज की सलाह: अपनापन रखें, आपकी बात असर करेगी। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपका ध्यान पैसों और खुद के सम्मान से जुड़े मामलों पर रहेगा। तुला राशि में चंद्रदेव खर्च और भविष्य की योजना में संतुलन रखने की सलाह दे रहे हैं। यह दिन चीजों को शांति और प्रैक्टिकल तरीके से परखने के लिए अच्छा है।

वृश्चिक राशि में बुधदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव सामाजिक दायरे में बातचीत को बेहतर बना रहे हैं। धनु राशि में मंगलदेव घर से जुड़े कामों में एक्टिवनेस ला रहे हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव करियर के लक्ष्यों पर दोबारा सोचने का संकेत दे रहे हैं।

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 6

आज की सलाह: जल्दबाजी के बजाय स्थिरता चुनें। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज चंद्रदेव आपकी ही राशि में हैं, जिससे आत्मविश्वास, आकर्षण और भावनात्मक समझ बढ़ी हुई रहेगी। खुद को व्यक्त करने और जरूरी बातचीत के लिए दिन बहुत अच्छा है। रिश्तों को लेकर भी स्पष्टता मिल सकती है।

वृश्चिक राशि में बुधदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव इन्टूशन को मजबूत कर रहे हैं। धनु राशि में मंगलदेव उम्मीद और जोश बढ़ा रहे हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव पुराने मौकों या योजनाओं को फिर से सामने ला सकते हैं।