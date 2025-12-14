धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 14 दिसंबर 2025: इस राशि की करियर में होगी तरक्की, ऐसा रहेगा इन जातकों का दिन
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 14 दिसंबर 2025 के अनुसार, मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव पुराने प्लान और विचारों की समीक्षा करने का समय बता रहे हैं। शनि, राहु और केतु भी आज आपकी सोच, रिश्तों और आध्यात्मिक समझ में जरूरी बदलाव लाने का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)
आज सुबह धनु राशि वालों के करियर पर विशेष ध्यान रहेगा। कन्या राशि में स्थित चंद्रदेव आपकी महत्वाकांक्षा, काम की योजना और लंबे समय की तैयारी को मजबूत करेंगे। शाम को जब चंद्रदेव तुला राशि में आएंगे, तो सामाजिक ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे टीमवर्क और सहयोग अधिक सफल रहेगा।
आपकी ही राशि में मंगलदेव साहस और कार्य-उत्साह बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि में मौजूद बुधदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव आपकी भीतर की समझ और भावनात्मक जागरूकता को तेज करेंगे। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव किसी पुराने पेशेवर विचार को फिर से आपके सामने ला सकते हैं।
- शुभ रंग: पर्पल
- शुभ अंक: 12
- दैनिक सलाह: सुबह लक्ष्य पूरा करने पर ध्यान दें, शाम को लोगों से जुड़ें।
मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)
आज सुबह मकर राशि वालों के लिए ज्ञान, योजना और आध्यात्मिक समझ बढ़ने का समय है। कन्या राशि में चंद्रदेव आपके सोचने के दायरे को बढ़ाएंगे, जिससे पढ़ाई, योजना और समझ में गहराई आती है। शाम को तुला राशि में चंद्रदेव करियर में प्रैक्टिकल सोच पर जोर देते हैं।
वृश्चिक राशि में उपस्थित बुधदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव आपको छिपी हुई स्थितियां समझने में मदद देते हैं। मंगलदेव आपकी महत्वाकांक्षा को मजबूत करेंगे। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव पुराने ज्ञान को दोबारा याद करने की सलाह देते हैं, जो आज भी उपयोगी है।
- शुभ रंग: चारकोल
- शुभ अंक: 10
- दैनिक सलाह: सुबह सीखें, शाम को सौम्यता से नेतृत्व करें।
कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)
आज सुबह कुम्भ राशि वालों के लिए आत्मचिंतन और भावनात्मक गहराई का समय रहेगा। कन्या राशि में चंद्रदेव साझा संसाधनों, मनोवैज्ञानिक उपचार और भीतर की परतों को समझने पर ध्यान दिलाते हैं। शाम को जैसे ही चंद्रदेव तुला राशि में प्रवेश करेंगे, आपका मन विस्तार, ज्ञान और खुले विचारों वाली बातों की ओर बढ़ेगा।
आपकी राशि में राहु नए विचार और नई दिशा की सोच को बढ़ाता है। वृश्चिक राशि में स्थित बुधदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव इन्टूशन को गहरा करेंगे। मंगलदेव सामाजिक कार्यों और समुदाय से जुड़े मामलों में ऊर्जा बढ़ाते हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव पुराने भावनात्मक समझौतों पर दोबारा सोचने का संकेत देते हैं।
- शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
- शुभ अंक: 11
- दैनिक सलाह: सुबह मन को ठीक करें, शाम को नई सोच अपनाएं।
मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)
आज सुबह मीन राशि वालों के रिश्तों पर ध्यान रहेगा। कन्या राशि में चंद्रदेव सहयोग, स्पष्टता और भावनात्मक समझ को बढ़ाते हैं। शाम को चंद्रदेव के तुला राशि में आते ही साझा संसाधनों, समझौतों और लंबे समय की कमिटमेंट्स पर ध्यान जाएगा।
आपकी ही राशि में शनि देव सीमाएं मजबूत करेंगे। वृश्चिक राशि में मौजूद बुधदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव इन्टूशन बढ़ाते हैं। मंगलदेव करियर में तेजी देते हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव पुराने रिश्तों से जुड़ी बातों या चर्चा को फिर से सामने ला सकते हैं।
- शुभ रंग: सी ग्रीन
- शुभ अंक: 3
- दैनिक सलाह: सुबह रिश्तों को मजबूत करें, शाम को भरोसा गहरा करें।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
