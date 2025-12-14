मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 14 दिसंबर 2025: ये जातक करेंगे नए काम की शुरुआत, पढ़ें अपनी राशि का हाल
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 14 दिसंबर 2025 के अनुसार,आज के दिन की शुरुआत प्रैक्टिकल सोच-समझ वाली ऊर्जा से होती है, क्योंकि चंद्रदेव सुबह कन्या राशि में गोचर करेंगे। शाम तक जैसे ही वे तुला राशि में पहुंचेंगे, दिन का माहौल नरम, सामाजिक और संतुलित हो जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 14 December 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)
सुबह का समय मेष राशि वालों के लिए काफी प्रोडक्टिव रहेगा। कन्या राशि में स्थित चंद्रदेव आपकी एकाग्रता बढ़ाएंगे और जिम्मेदारियों, सेहत तथा व्यवस्थित कामों पर ध्यान देने में मदद करेंगे। आप प्रैक्टिकल कामों को सटीकता और गंभीरता से पूरा कर पाएंगे। शाम तक जैसे ही चंद्रदेव तुला राशि में प्रवेश करेंगे, रिश्तों में संतुलन, मेलजोल और सहयोग बढ़ेगा।
वृश्चिक राशि में स्थित बुधदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव आपकी भावनात्मक समझ को गहराई देते हैं। धनु राशि में मंगलदेव नई शुरुआत और उत्साह बढ़ाते हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव पुराने लक्ष्यों और निर्णयों पर फिर से विचार करने का संकेत देते हैं।
- शुभ रंग: स्कार्लेट
- शुभ अंक: 9
- दैनिक सलाह: दिन की शुरुआत अनुशासन से करें और अंत संतुलन के साथ करें।
वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)
आज सुबह वृषभ राशि वालों के लिए रचनात्मकता और प्रेरणा से भरा समय है। कन्या राशि में चंद्रदेव आपकी कल्पनाशक्ति और आनंद को बढ़ाते हैं। यह समय किसी रचनात्मक काम की शुरुआत या अपने प्रियजनों के साथ गर्मजोशी से जुड़ने के लिए उत्तम है। शाम को चंद्रदेव तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी दिनचर्या और स्वास्थ्य में संतुलन आएगा।
वृश्चिक राशि में उपस्थित बुधदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव आपके रिश्तों को भावनात्मक गहराई देते हैं। मंगलदेव आर्थिक योजनाओं में ऊर्जा बढ़ाते हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव पुराने सामाजिक संबंधों की यादें फिर से जगा सकते हैं।
- शुभ रंग: पन्ना हरा
- शुभ अंक: 4
- दैनिक सलाह: सुबह दिल की सुनें, शाम को बुद्धि का सहारा लें।
मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)
मिथुन राशि वाले आज सुबह घर-परिवार और भावनात्मक स्थिरता पर ध्यान देंगे। कन्या राशि में चंद्रदेव आपको घर व्यवस्थित करने, परिवार की बातें सुलझाने और माहौल शांत रखने की प्रेरणा देते हैं। शाम तक चंद्रदेव तुला राशि में पहुंचकर रचनात्मकता, रोमांस और खुशी बढ़ाएंगे।
वृश्चिक राशि में स्थित बुधदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव आपकी इन्टूशन बढ़ाते हैं। आपकी अपनी ही राशि में वक्री बृहस्पतिदेव अधूरे अवसरों को फिर से सामने ला सकते हैं। धनु राशि में मंगलदेव साझेदारी और रिश्तों में ऊर्जा बढ़ाते हैं।
- शुभ रंग: पीला
- शुभ अंक: 5
- दैनिक सलाह: सुबह मन को शांत रखें ताकि शाम को आसानी से चमक सकें।
कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)
कर्क राशि वाले आज सुबह बातचीत, योजनाओं और समस्या-समाधान में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कन्या राशि में चंद्रदेव आपकी सोच को स्पष्ट और केंद्रित करेंगे, जिससे काम तेजी से पूरे होंगे। शाम को चंद्रदेव तुला राशि में प्रवेश करके घर, परिवार और भावनात्मक आराम पर ध्यान देने की प्रेरणा देंगे।
वृश्चिक राशि में मौजूद बुधदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव आपके रोमांस और इन्टूशन को मजबूत करेंगे। मंगलदेव काम में ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव पुराने संवादों पर दोबारा विचार करने का संकेत देते हैं।
- शुभ रंग: सिल्वर
- शुभ अंक: 2
- दैनिक सलाह: सुबह सोच-समझकर बोलें और शाम को शांति तलाशें।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
