सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 14 दिसंबर 2025: कन्या और तुला राशि वाले ध्यान रखें ये बातें, पढ़ें राशिफल
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 14 दिसंबर 2025 के अनुसार, वृश्चिक राशि में बुधदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव आपकी भावनाओं को गहराई से समझने की क्षमता दे रहे हैं। आप चीजों के पीछे छिपे कारणों को आसानी से पकड़ पाएंगे। धनु राशि में मंगलदेव आपको आगे बढ़ने की हिम्मत, जोश और सही समय पर कदम उठाने की प्रेरणा देंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 14 December 2025) का दैनिक राशिफल।
सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)
आज सुबह सिंह राशि वालों का ध्यान वित्त और व्यावहारिक कामों पर रहेगा। कन्या राशि में स्थित चंद्रदेव बजट बनाने, पैसों को संभालने और संसाधनों की सही योजना पर जोर देते हैं। शाम को जब चंद्रदेव तुला राशि में पहुंचेंगे, तो बातचीत, सहयोग और सामाजिक मेलजोल में आसानी होगी।
वृश्चिक राशि में मौजूद बुधदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव आपकी भावनाओं को सच्चाई से समझने की क्षमता बढ़ाते हैं। धनु राशि में मंगलदेव आपकी रचनात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव पुराने वित्तीय तरीकों पर दोबारा विचार करने का संकेत देते हैं।
- शुभ रंग: गोल्ड
- शुभ अंक: 1
- दैनिक सलाह: सुबह जरूरी काम निपटाएं ताकि शाम को सामाजिक सुख महसूस कर सकें।
कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)
आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए बहुत सशक्त रूप से शुरू होता है। सुबह आपके ही राशि में चंद्रदेव होने से आत्मविश्वास, स्पष्टता और अपनी भावनाओं को समझने की क्षमता बढ़ेगी। आप अपनी दिशा को अच्छी तरह महसूस करेंगे। शाम को चंद्रदेव तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे ध्यान वित्त, मूल्य और जरूरी आर्थिक पहलुओं पर जाएगा।
वृश्चिक राशि में स्थित बुधदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव गहरी और मीनिंगफुल बातचीत को बढ़ाते हैं। मंगलदेव घर-परिवार से जुड़े कामों में ऊर्जा देते हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव आपके कार्य-लक्ष्यों को सुधारने में सहायता करेंगे।
- शुभ रंग: नेवी ब्लू
- शुभ अंक: 6
- दैनिक सलाह: सुबह आगे बढ़ने का समय है, शाम अपने को स्थिर करने का।
तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)
तुला राशि वालों के लिए आज सुबह का समय शांत और आत्मचिंतन से भरा रहेगा। कन्या राशि में चंद्रदेव आपको विश्राम, मन की सफाई और भावनात्मक उपचार की ओर ले जाते हैं। मानसिक बोझ हटाने के लिए यह समय बहुत शुभ है। शाम को चंद्रदेव आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आत्मविश्वास, आकर्षण और सामाजिक उत्साह बढ़ेगा।
वृश्चिक राशि में उपस्थित बुधदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव आपकी भावनात्मक समझ को और तेज करेंगे। मंगलदेव उत्साह और सकारात्मकता बढ़ाते हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव पुराने दोस्तों या जान-पहचान वालों को फिर से जीवन में ला सकते हैं।
- शुभ रंग: रोज पिंक
- शुभ अंक: 7
- दैनिक सलाह: सुबह खुद को शांत करें, शाम को पूरे आत्मविश्वास से चमकें।
वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)
आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रगति और बुद्धिमानी से फैसले लेने वाला है। सुबह कन्या राशि में बैठे चंद्रदेव आपके लक्ष्य, योजनाएं और सहयोग को और निखारेंगे। यह समय लंबे समय की योजनाओं को मजबूत करने के लिए शुभ है। शाम को चंद्रदेव के तुला राशि में आने पर मन शांत होगा, आत्मचिंतन बढ़ेगा और भावनाएं संतुलित होंगी।
क्योंकि सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव आपके ही राशि में हैं, इसलिए आपकी इन्टूशन और आकर्षण पूरे दिन मजबूत रहेगा। धनु राशि में मंगलदेव आर्थिक फैसले लेने में आपका साथ देते हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव पुराने समझौतों या वादों पर दोबारा विचार करने की सलाह देते हैं।
- शुभ रंग: मैरून
- शुभ अंक: 8
- दैनिक सलाह: सुबह काम के लिए और शाम आत्मचिंतन के लिए रखें।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
