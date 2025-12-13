विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 13 दिसंबर 2025: वृश्चिक वालों को पैसों से जुड़े मामलों में होगा फायदा

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:15 AM (IST)

ग्रहों का यह योग हर राशि को धीरे-धीरे लेकिन ठोस तरीके से आगे बढ़ने, साफ सोच रखने और समझदारी से प्रगति करने की राह दिखाएगा। ऐसे में चलिए एस्ट्रोलॉजर आन ...और पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 13 December 2025 Horoscope Today: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 13 दिसंबर 2025 के अनुसार, धनु राशि में मंगलदेव जोश, हिम्मत और आगे बढ़ने की ताकत देंगे, जबकि मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव पुराने अधूरे विचारों और योजनाओं पर फिर से सोचने का अवसर देंगे। मीन राशि में शनिदेव, कुंभ राशि में राहुदेव और सिंह राशि में केतु देव कर्म से जुड़ी सीख और अंदरूनी समझ को मजबूत करेंगे।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज का दैनिक राशिफल आर्थिक समझ बढ़ाने वाला रहेगा। कन्या राशि में विराजमान चंद्रदेव आपको खर्च, बचत और लंबे समय की प्राथमिकताओं पर सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। बजट बनाने या पैसों से जुड़े फैसलों की समीक्षा करने के लिए दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि में स्थित सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव परिवार, भावनात्मक सुरक्षा और स्थिरता से जुड़े मामलों में गहरी समझ देंगे। धनु राशि में मंगलदेव आपकी रचनात्मकता और महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देंगे। वहीं आपकी राशि में स्थित केतु देव पुराने सोच के ढर्रे और पहचान से जुड़ी आदतों को छोड़ने की सीख देंगे।

  • शुभ रंग: सुनहरा
  • शुभ अंक: 1
  • आज की सलाह: समझदारी और धैर्य से लिए गए आर्थिक फैसले आत्मविश्वास बढ़ाएंगे।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दैनिक राशिफल आपको मजबूती और साफ सोच देगा। चंद्रदेव आपकी ही राशि में रहेंगे, जिससे स्पष्टता, समझदारी और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। आप खुद को ज्यादा संतुलित और अपनी दिशा को लेकर आश्वस्त महसूस करेंगे।

वृश्चिक राशि में स्थित सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव आपकी बातचीत को गहराई देंगे और मन की बात खुलकर कहने में मदद करेंगे। धनु राशि में मंगल देव घर-परिवार से जुड़े कामों में एक्टिवनेस लाएंगे। वक्री बृहस्पतिदेव लंबे समय के प्लान को सुधारने का अवसर देंगे।

  • शुभ रंग: नेवी ब्लू
  • शुभ अंक: 6
  • आज की सलाह: अपनी अंदरूनी आवाज पर भरोसा रखें, वही आगे का रास्ता दिखाएगी।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का दैनिक राशिफल आपको थोड़ा अंदर की ओर देखने के लिए कहेगा। कन्या राशि में चंद्रदेव आराम, भावनात्मक उपचार और खुद को तरोताजा करने की जरूरत को उजागर करेंगे। यह दिन ज्यादा भागदौड़ की बजाय मन को शांत करने के लिए बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि में स्थित सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव पैसों और साझा जिम्मेदारियों को लेकर समझ बढ़ाएंगे। धनु राशि में मंगलदेव बातचीत और संपर्क में ऊर्जा देंगे। वक्री बृहस्पतिदेव पुराने रिश्तों या अधूरी बातों को साफ करने का मौका देंगे।

  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ अंक: 7
  • आज की सलाह: अपनी भावनात्मक जरूरतों को समझें, शांति से संतुलन बनेगा।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज का दैनिक राशिफल सामाजिक दायरे और भविष्य की योजनाओं को मजबूत करने वाला रहेगा। कन्या राशि में चंद्रदेव सहयोग बढ़ाएंगे और आपको ऐसे लोगों से जोड़ेंगे जो आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आपकी ही राशि में विराजमान सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव आकर्षण, आत्मविश्वास और अंदरूनी समझ को चरम पर ले जाएंगे। धनु राशि में मंगलदेव पैसों से जुड़े फैसलों में तेजी और साहस देंगे। वक्री बृहस्पतिदेव जिम्मेदारियों और वादों को नए सिरे से तय करने में सहायक होंगे।

  • शुभ रंग: मैरून
  • शुभ अंक: 8
  • आज की सलाह: अपने लक्ष्य साझा करें, आपका प्रभाव आज खास तौर पर मजबूत रहेगा।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।