मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 13 दिसंबर 2025: मिथुन वालों के अधूरे प्लान होंगे पूरे, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 13 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का राशिफल 13 दिसंबर 2025 के अनुसार चंद्रदेव कन्या राशि में रहेंगे, जिससे सभी राशियों में बारीक सोच, भावनात्मक स्थिरता और योजनाबद्ध फैसलों की क्षमता बढ़ेगी। वृश्चिक राशि में स्थित सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव बातचीत और निर्णयों में गहराई और सच्चाई लाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) आज का दैनिक राशिफल आपको व्यवस्था और अनुशासन पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा। कन्या राशि में विराजमान चंद्रदेव आपके काम, सेहत और रोजमर्रा की दिनचर्या को प्रमुख बनाएंगे। आज आप समझ पाएंगे कि कौन-सी आदतें आपको आगे बढ़ा रही हैं और कौन-सी रुकावट बन रही हैं। वृश्चिक राशि में स्थित सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव भावनाओं से जुड़े अहम संकेत देंगे। धनु राशि में मंगलदेव नए अवसरों की ओर साहसिक कदम बढ़ाने का उत्साह देंगे। वहीं वक्री बृहस्पतिदेव पुराने प्लान पर दोबारा सोचने का संकेत देंगे।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

आज की सलाह: जो आदतें भविष्य को मजबूत बनाती हैं, उन्हें अपनाए रखें। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) आज का दैनिक राशिफल आपकी रचनात्मकता और भावनाओं को खुलकर सामने लाने वाला रहेगा। कन्या राशि में चंद्रदेव प्रेम, आनंद और प्रेरणा से जुड़े क्षेत्र को सक्रिय करेंगे। आप अपने भीतर की कला से जुड़ेंगे या किसी खास व्यक्ति के करीब जाने का मन बनाएंगे। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव रिश्तों में गहराई और भावनात्मक मजबूती लाएंगे। धनु राशि में मंगलदेव आर्थिक मामलों पर ध्यान दिलाएंगे। वक्री बृहस्पतिदेव पुराने विचारों पर फिर से सोचने का मौका देंगे।

शुभ रंग: गहरा हरा

शुभ अंक: 4

आज की सलाह: जो विचार खुशी देते हैं, उन पर भरोसा रखें। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) आज का दैनिक राशिफल घर-परिवार और भावनात्मक संतुलन पर केंद्रित रहेगा। कन्या राशि में स्थित चंद्रदेव निजी जीवन में व्यवस्था और शांति लाने का संकेत देंगे। यह समय पारिवारिक मामलों को सुलझाने या घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव गहन आत्मचिंतन कराएंगे। धनु राशि में मंगलदेव रिश्तों में ऊर्जा और एक्टिवनेस बढ़ाएंगे। वक्री बृहस्पतिदेव अधूरे निजी प्लान फिर से सामने लाएंगे।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 5

आज की सलाह: आसपास की व्यवस्था सुधारें, मन भी संतुलित रहेगा। कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) आज का दैनिक राशिफल आपकी बातचीत और सोच में क्लैरिटी लाएगा। कन्या राशि में चंद्रदेव आपकी बात रखने की क्षमता को मजबूत करेंगे। यह समय योजना बनाने, पढ़ाई करने या गलतफहमियां दूर करने के लिए उत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि में सूर्य देव, शुक्र देव और बुधदेव बातचीत में भावनात्मक गहराई जोड़ेंगे। धनु राशि में मंगलदेव कामकाज में तेजी और एक्टिवनेस देंगे। वक्री बृहस्पतिदेव पुराने विचारों पर दोबारा गौर करने का अवसर देंगे।