विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 12 दिसंबर 2025: आज इन जातकों को मिल सकती है कोई बड़ी खुशखबरी

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 12 Dec 2025 04:00 AM (IST)

दैनिक राशिफल के मुताबिक आज के दिन कुछ जातकों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। वहीं कुछ जातकों को यह सलाह दी जा रही है कि वह सोच-समझकर फैसले करें। ऐसे में ...और पढ़ें

Hero Image

Aaj Ka Rashifal 12 December 2025: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 12 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज चंद्रदेव कन्या राशि में रहेंगे। इससे सभी राशियों में सोच साफ रहेगी, काम को सही तरीके से करने की समझ बनेगी और फैसले प्रैक्टिकल होंगे। वृश्चिक राशि में स्थित बुधदेव, शुक्र देव और सूर्यदेव भावनाओं को गहराई देंगे और रिश्तों व बातचीत में सच्चाई लाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

Mesh-New

आज का राशिफल आपको अनुशासन और खुद के सुधार की ओर प्रेरित करेगा। चंद्रदेव कन्या राशि में रहेंगे, जिससे आपका ध्यान काम और सेहत से जुड़े मामलों पर रहेगा। यह दिन दिनचर्या सुधारने, काम को व्यवस्थित करने और स्वास्थ्य को लेकर सही आदतें अपनाने के लिए अच्छा रहेगा।

वृश्चिक राशि में स्थित सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव आर्थिक फैसलों और निजी सोच में भावनात्मक गहराई लाएंगे। धनु राशि में मंगलदेव साहस के साथ नए मौकों की ओर बढ़ने का हौसला देंगे। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव लंबे समय के लक्ष्यों पर दोबारा सोचने का अवसर देंगे। आज का दैनिक राशिफल बड़े कदम उठाने से पहले सही योजना बनाने की सलाह देगा।

  •  शुभ रंग: लाल
  •  शुभ अंक: 9
  •  दिन की सलाह: व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे, तभी सोच साफ होगी।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

Vrishabh-New

आज का राशिफल रचनात्मकता और प्रेम से जुड़ी खुशियां बढ़ाएगा। चंद्रदेव कन्या राशि में रहकर आनंद, शौक और सेल्फ-एक्सप्रेशन के क्षेत्र को सक्रिय करेंगे। आप अपने पसंदीदा कामों में मन लगा पाएंगे या प्रेम संबंधों पर ध्यान देंगे। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव रिश्तों में गहराई लाएंगे और खुलकर बात करने का मौका देंगे। वक्री बृहस्पतिदेव पुराने विचारों या मित्रों की ओर ध्यान खींच सकते हैं। आज का दैनिक राशिफल आनंद और सोच-समझ के बीच संतुलन बनाने का संकेत देगा।

  • शुभ रंग: हरा
  •  शुभ अंक: 4
  •  दिन की सलाह: दिल से अपनी बात कहें, खुशी से आपका मन साफ होगा।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

Mithun-New

 

बृहस्पतिदेव के वक्री होने से आज आपको बड़े फैसले लेने से पहले ठहरकर सोचने की जरूरत रहेगी। चंद्रदेव कन्या राशि में रहकर घर, परिवार और भावनात्मक आधार पर ध्यान दिलाएंगे। पुराने मतभेद सुलझाने या घर से जुड़ी व्यवस्था सुधारने का समय रहेगा। वृश्चिक राशि में सूर्य देव, शुक्र देव और बुधदेव काम और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को लेकर अंदरूनी समझ बढ़ाएंगे। वहीं मंगलदेव साझेदारी के मामलों में ऊर्जा देंगे। आज का दैनिक राशिफल भावनात्मक संतुलन बनाकर आगे बढ़ने की सलाह देगा।

 

  • शुभ रंग: पीला
  •  शुभ अंक: 5
  •  दिन की सलाह: भावनाओं को संभालेंगे, तभी तरक्की होगी।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

Kark-New

आज राशिफल आपकी बातचीत और सोचने की क्षमता को मजबूत करेगा। चंद्रदेव कन्या राशि में रहकर आपको हर बात पर ध्यान देने वाला बनाएंगे। लेखन, पढ़ाई, योजना और जरूरी बातचीत के लिए यह दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि में स्थित सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव रिश्तों में भावनात्मक गहराई लाएंगे और दिल से की गई बातें असर दिखाएंगी। वक्री बृहस्पतिदेव पुराने प्लान या रिश्तेदारों से जुड़ी बातें सामने ला सकते हैं। आज का दैनिक राशिफल समझदारी और संवेदनशीलता दोनों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा।

  •  शुभ रंग: चांदी
  •  शुभ अंक: 2
  •  दिन की सलाह: सोच-समझकर बोलेंगे तो आपकी बात असर करेगी।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।    