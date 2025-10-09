विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 09 अक्टूबर 2025: इस राशि का वैवाहिक जीवन होगा खुशहाल, पढ़ें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Thu, 09 Oct 2025 04:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 09 अक्टूबर 2025 के अनुसार आज का दिन धनु से मीन राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। राशि के जातकों का यात्रा सीखने और संवाद पर ध्यान बढ़ेगा। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि धनु से मीन राशि का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 09 October 2025 Horoscope Today: आज का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 09 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज का राशिफल सलाह देता है कि आत्मविश्वास के साथ विवेक और योजना भी जरूरी है। आज राशि के जातक रणनीति और सहानुभूति अपनाएं। धैर्य आपको सफलता मिलेगी। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा मेष राशि में है, जिससे रिश्तों, साझेदारी और सहयोग में ऊर्जा बढ़ेगी। तुला राशि में बुध और मंगल संवाद और समझौते में मदद करेंगे। कन्या राशि में शुक्र करियर में लाभ देंगे। शनि की वक्री स्थिति आपको लंबे समय की जिम्मेदारियों पर सोचने की सलाह देगी। आज कार्य और समझौते में संतुलन जरूरी है।

  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ अंक: 3
  • दिन की सलाह: साझेदारी में रणनीति और सहानुभूति अपनाएं।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज चंद्रमा मेष राशि में है, जिससे यात्रा, सीखने और संवाद पर ध्यान बढ़ेगा। तुला राशि में बुध और मंगल संतुलित संवाद में मदद करेंगे। कन्या राशि में शुक्र वित्तीय लाभ देंगे। शनि की वक्री स्थिति आपको पुराने पेशेवर कर्तव्यों पर ध्यान देने को कहेगी। आज स्पष्ट योजना और धैर्य आपको सफलता देंगे।

  • शुभ रंग: काला
  • शुभ अंक: 7
  • दिन की सलाह: योजना बनाकर काम करें और स्पष्ट संवाद करें।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा मेष राशि में है, जिससे घर, परिवार और भावनात्मक आधार पर ध्यान मिलेगा। तुला राशि में बुध और मंगल घर पर संवाद और समझ बनाएंगे। कन्या राशि में शुक्र अनदेखे लाभ देंगे। शनि की वक्री स्थिति आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान देने को कहेगी। आज रिश्तों में पोषण और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं में संतुलन जरूरी है।

  • शुभ रंग: फिरोजी
  • शुभ अंक: 11
  • दिन की सलाह: व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और पारिवारिक जिम्मेदारी में संतुलन बनाए रखें।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज चंद्रमा मेष राशि में है, जिससे आपको पैसों, अपनी कदर करने और अपने जरूरी कामों पर ध्यान देने में मदद मिलेगी। तुला राशि में बुध और मंगल संसाधनों पर रणनीति और संवाद में मदद करेंगे। कन्या राशि में शुक्र वैवाहिक लाभ देंगे। शनि की वक्री स्थिति आपको वित्तीय जिम्मेदारियों पर ध्यान देने को कहेगी। आज व्यावहारिक योजना और स्पष्ट संवाद फायदेमंद रहेगा।

  • शुभ रंग: सफेद
  • शुभ अंक: 6
  • दिन की सलाह: वित्तीय स्पष्टता और व्यावहारिक विकास पर ध्यान दें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।