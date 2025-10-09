सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 09 अक्टूबर 2025: तुला राशि को करियर में मिलेगा लाभ, पढ़ें कैसा रहेगा दिन

Aaj Ka Rashifal 09 अक्टूबर 2025 के अनुसार मिथुन राशि में गुरु सीखने नेटवर्किंग और नए अवसर खोजने में मदद करेंगे। आज का राशिफल आपको कार्य और सोच में संतुलन बनाए रखने की जरूरत बताता है।ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 09 अक्टूबर 2025 के अनुसार, कन्या राशि में शुक्र स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर असर डाल सकते है। मीन राशि में शनि वक्री है, जो सोच-विचार और जिम्मेदारी का ध्यान रखने को कहते है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 09 October 2025) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) आज चंद्रमा मेष राशि में है, जिससे आपकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और मान्यता बढ़ेगी। दूसरे घर में शुक्र वित्तीय लाभ देगा। तुला राशि में बुध और मंगल नेतृत्व और संवाद में संतुलन बनाएंगे। शनि की वक्री स्थिति आपको पुराने जिम्मेदारियों पर गौर करने को कहेगी। आज अपने लक्ष्यों को आत्मविश्वास से आगे बढ़ाएं और दूसरों की राय सुनें।

शुभ रंग: सोना

शुभ अंक: 1

दिन की सलाह: आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व करें, लेकिन सहयोग भी बनाए रखें। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) आज चंद्रमा मेष राशि में है, जिससे सामाजिक जुड़ाव, टीमवर्क और सहयोग पर ध्यान मिलेगा। तुला राशि में बुध विचार शक्ति और संवाद में मदद करेंगे। मंगल पेशेवर या सामाजिक क्षेत्रों में कदम बढ़ाने में प्रेरित करेंगे। कन्या राशि में शुक्र आपके संवाद में क्रिएटिविटी लाएंगे। शनि की वक्री स्थिति आपको पुराने समझौतों पर ध्यान देने की सलाह देगी। आज रणनीतिक सहयोग और सोच-समझकर योजना लाभ देगा।

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 8

दिन की सलाह: सोच-समझकर सहयोग करें और पुराने समझौतों पर गौर करें। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) आज चंद्रमा मेष राशि में है, जिससे करियर, लक्ष्य और लंबे समय की योजनाओं में ऊर्जा बढ़ेगी। तुला राशि में बुध और मंगल आपके आत्मविश्वास और संवाद को बढ़ाएंगे। कन्या राशि में शुक्र खर्च बढ़ा सकते है। शनि की वक्री स्थिति आपको पुराने कर्तव्यों पर सोचने की सलाह देगी। आज डिप्लोमेटिक तरीके से और सोच-समझकर काम करना लाभदायक रहेगा।