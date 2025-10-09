मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 09 अक्टूबर 2025: काम में योजना बनाकर बढ़ाएं कदम, मिलेगी सफलता, पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 09 अक्टूबर 2025 के अनुसार आज चंद्रमा मेष राशि में है जिससे आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा आत्मविश्वास और साहस बढ़ेंगे। तुला राशि में बुध और मंगल संवाद बातचीत और टीमवर्क को सपोर्ट करेंगे। मीन राशि में शनि वक्री स्थिति में है जो पिछले जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की सलाह देता है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि का दैनिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 09 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज चंद्रमा मेष राशि में है, जिससे आत्मविश्वास, पहल और नए शुरुआत का भाव बढ़ेगा। तुला राशि में बुध और मंगल इसे और मजबूत करेंगे, जिससे आप प्रभावी संवाद और संतुलन बनाए रख पाएंगे। कन्या राशि में शुक्र स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर असर डाल सकते है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 09 October 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) आज चंद्रमा आपके राशि में है, जिससे आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और पहल बढ़ेगी। तुला राशि में बुध और मंगल आपको संवाद में मदद करेंगे ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। कन्या राशि में शुक्र स्वास्थ्य पर असर डाल सकते है, लेकिन दिन आपके लिए मान्यता और सफलता लेकर आएगा। शनि की वक्री स्थिति आपको पुराने कार्यों पर सोचने की सलाह देगा। आज आपको सोच-समझकर पहल करनी चाहिए और जल्दबाजी से बचना चाहिए।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 1

दिन की सलाह: पहल करें, लेकिन योजना बनाकर कदम बढ़ाएं। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) आज चंद्रमा मेष राशि में है, जिससे आपके वित्त, निजी संसाधन और निवेश पर ध्यान बढ़ेगा। तुला राशि में बुध और मंगल पैसे या साझा जिम्मेदारियों पर स्पष्ट बातचीत में मदद करेंगे। कन्या राशि में शुक्र वित्तीय लाभ देंगे। शनि की वक्री स्थिति आपको पुराने वादों और जिम्मेदारियों पर सोचने की सलाह देगी। आज सतर्कता और मौके का संतुलन बनाए रखना लाभदायक रहेगा।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 6

दिन की सलाह: वित्तीय योजनाओं को दोबारा देखें और जल्दबाजी में खर्च न करें। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) आज चंद्रमा मेष राशि में है, जिससे आपका अंतर्मन, सहज ज्ञान और भावनात्मक समझ मजबूत होगी। चौथे घर में शुक्र पारिवारिक जीवन में खुशी देगा। तुला राशि में बुध संवाद कौशल को बढ़ाएंगे। मंगल सामाजिक या पेशेवर क्षेत्र में कदम उठाने की प्रेरणा देंगे। आपके राशि में गुरु सीखने और नेटवर्किंग में मदद करेंगे। शनि की वक्री स्थिति आपको पुराने वादों या अनुभवों पर गौर करने की सलाह देगी। आज बुद्धिमानी और आकर्षण से आगे बढ़ने का दिन है।