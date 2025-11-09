विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 09 नवंबर 2025: कन्या राशि वाले लक्ष्यों पर करेंगे विचार, पढ़ें इन राशियों के लिए सलाह

Updated: Sun, 09 Nov 2025 04:15 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 09 नवंबर 2025 के अनुसार, मंगल वृश्चिक राशि में रहकर निश्चय और आत्मविश्वास बढ़ाते है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 09 November 2025 Horoscope Today: आज का राशिफल 

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 09 अक्टूबर 2025 के अनुसार, चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो मन को सक्रिय और बातचीतशील बनाते हैं, लेकिन यह भी याद दिलाते हैं कि असली स्पष्टता शांति से आती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 09 November 2025) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

Singh (2)


आपका दैनिक राशिफल आज टीमवर्क पर जोर देता है, लेकिन बुध के वृश्चिक राशि में वक्री होने के कारण गलतफहमियों से सावधान रहने की सलाह देता है। समूह से जुड़े फैसलों या वादों को स्पष्ट रखें। नेटवर्किंग से अचानक अच्छे मौके मिल सकते हैं, लेकिन तुरंत भरोसा करने से बचें। शुक्र के सहयोगी प्रभाव से किसी पुराने दोस्त से दोबारा जुड़ने या किसी गलतफहमी को शांतिपूर्वक सुलझाने का अवसर मिल सकता है।

  • शुभ रंग: सुनहरा
  • शुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: सहयोग से ज्यादा सफलता मिलती है, प्रतिस्पर्धा से नहीं।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

Kanya (1)


आज का दिन करियर और जिम्मेदारियों में आत्मचिंतन का संकेत देता है। बुध वृश्चिक राशि में वक्री हैं, जिससे प्रगति थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन गहराई से समझ बढ़ेगी। प्रोजेक्ट्स को दोबारा देखें और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर विचार करें। वरिष्ठ लोग आज सख्त रुख अपना सकते हैं। धैर्य बनाए रखना आपकी छवि को मजबूत करेगा। चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो सही शब्दों के चयन से स्पष्ट बातचीत में मदद करेंगे। जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें और आज अपनी इन्टूशन पर भरोसा करें।

  • शुभ रंग: गहरा हरा
  • शुभ अंक: 8
  • आज का उपाय: धीरे और सोच-समझकर किया गया काम ही स्थायी सफलता लाता है।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

Tula (1)


शुक्र और सूर्य आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज हर बातचीत में आकर्षण और शालीनता झलकती है। चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी जिज्ञासा और सीखने की भावना को बढ़ाते हैं। हालांकि, बुध वृश्चिक राशि में वक्री होने के कारण यात्रा या शिक्षा से जुड़े कामों में थोड़ी देरी संभव है। आज जल्दबाजी से बचें और भावनात्मक मामलों में जवाब देने से पहले सोचें। आत्मिक या दार्शनिक सीख आज गहरी तृप्ति दे सकती है।

  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ अंक: 7
  • आज का उपाय: धैर्य और गरिमा से हर देरी एक अवसर बन जाती है।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

Vrishak (3)


आज का दिन आत्मचिंतन और बदलाव के लिए अनुकूल है। बुध और मंगल दोनों आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज आपकी भावनाएं और निश्चय दोनों मजबूत रहेंगे। हालांकि, बुध के वक्री होने से सलाह है कि जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने या निष्कर्ष पर पहुंचने से बचें। आर्थिक मामलों में किसी समझौते या निवेश से पहले अच्छी तरह जांच करें। भावनात्मक रूप से, आप अपनी सच्चाई से फिर से जुड़ रहे हैं।

  • शुभ रंग: गहरा लाल (बरगंडी)
  • शुभ अंक: 8
  • आज का उपाय: प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। आपकी इन्टूशन ही आपका सही मार्गदर्शक है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।