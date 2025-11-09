मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 09 नवंबर 2025: मिथुन राशि वालों की पुराने दोस्त से अधूरी बात होगी पूरी, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 09 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का राशिफल बताता है कि आज का दिन आत्मचिंतन और समझदारी भरे कदमों की ओर प्रेरित करता है। बुध के वक्री होने के कारण बातों या फैसलों में जल्दबाजी से बचना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 09 November 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आपका दैनिक राशिफल आज सुझाव देता है कि बातचीत और योजनाओं में धैर्य रखना जरूरी है। बुध के वृश्चिक राशि में वक्री होने से काम या प्रोजेक्ट में छोटे-मोटे सुधार की जरूरत पड़ सकती है। जल्दबाजी से आगे बढ़ने की बजाय योजनाओं को दोबारा परखें। आज वित्त या साझा जिम्मेदारियों पर बातचीत हो सकती है। इन्हें शांत मन से संभालें। यात्रा या कागजी कामों में थोड़ी देरी भी संभव है।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

आज का उपाय: पहले सुनें, फिर कदम बढ़ाएं। स्पष्टता धैर्य से आती है। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन स्थिरता और आर्थिक संतुलन पर केंद्रित है। बुध वृश्चिक राशि में वक्री हैं, इसलिए साझेदारी से जुड़े किसी भी समझौते या पैसों के मामलों को दोबारा जांचें। भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है, जो आपको अंदर से स्थिर रहने में मदद करेगी। यह आत्मचिंतन, आर्थिक सुधार या उन लोगों से जुड़ने का सही समय है जो आपको सच्चा मूल्य देते हैं। आज अनावश्यक खर्च या जरूरत से ज्यादा लाड़-प्यार से बचें।

शुभ रंग: पन्ना हरा

शुभ अंक: 6

आज का उपाय: प्रैक्टिकल रहें और ऐसे वादे न करें जिन्हें निभाना मुश्किल हो। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज बातचीत, भावनाओं और रिश्तों पर ध्यान रहेगा। आप सक्रिय और जिज्ञासु रहेंगे, लेकिन बुध वृश्चिक राशि में वक्री होने से योजनाओं में बदलाव या उलझनें आ सकती हैं। किसी बात पर तुरंत फैसला लेने की बजाय आज आत्मचिंतन के लिए समय निकालें। लचीले और खुले विचारों वाले रहें। किसी पुराने व्यक्ति से संपर्क या अधूरी बात पूरी हो सकती है।