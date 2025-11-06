धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 06 नवंबर 2025: ये जातक काम को प्लानिंग से करेंगे पूरा, पढ़ें इन राशियों के लिए सलाह

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 06 नवंबर 2025 के अनुसार, बृहस्पति आपकी इन्टूशन और भावनात्मक मजबूती को बढ़ा रहे हैं, जिससे आप जीवन में शांति और स्टेबिलिटी बना सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज का दिन काम, स्वास्थ्य और दिनचर्या सुधारने का है। चंद्रमा आपके छठे भाव में है, जिससे कार्यक्षमता बढ़ेगी। आप काम को प्लानिंग से पूरा करेंगे। सहकर्मी आपकी मेहनत की सराहना करेंगे। अपनी आदतों और स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें। किसी को भावनात्मक सहारा देने से मन हल्का होगा।

शुभ रंग: शाही बैंगनी

शुभ अंक: 11

दिन की सलाह: छोटी-छोटी नियमित कोशिशें ही बड़ी जीत लाएगी। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज चंद्रमा वृषभ राशि में आपके पंचम भाव में है, जिससे प्रेम, क्रिएटिविटी और खुशी बढ़ेगी। आपको कला, बच्चों या अपने शौक से जुड़ी चीजो में आनंद मिलेगा। रिश्तों में गर्मजोशी और स्थिरता आएगी। निवेश या आर्थिक निर्णयों के मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं।

शुभ रंग: चारकोल ग्रे

शुभ अंक: 10

दिन की सलाह: खुशी को अपना मार्गदर्शक बनने दें। स्थिरता अपने आप आएगी। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके चौथे भाव में है । यह समय अपने घर, परिवार और दिल की जड़ों से फिर से जुड़ने का है। आज आप घर के माहौल को आरामदायक बनाएंगे या किसी पारिवारिक मुद्दे को शांति से सुलझाएंगे। राहु थोड़ी बेचैनी ला सकते हैं, इसलिए खुद को जमीन से जोड़े रखें। आज कुछ पुरानी बातें याद आ सकती हैं। उन्हें शांति से महसूस करें, वे आपको भीतर से हल्का करेंगी।