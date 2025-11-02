विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Virgo Weekly Horoscope: कन्या वालों के लिए उन्नति के द्वार खोलेगा यह सप्ताह, बढ़ेगा आत्मविश्वास

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sun, 02 Nov 2025 01:00 PM (IST)

इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए समझ और भावनात्मक संतुलन का समय रहेगा। जब चंद्रमा मीन, मेष, वृष और मिथुन राशियों से गोचर करेंगे, तब आप चीजों को खुद के सोचने-समझने से ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे। आपकी स्वामी ग्रह बुध इस समय वृश्चिक राशि में रहेंगे, जिससे आपकी एनालिटिकल क्षमता और गहरी होगी। तुला राशि में शुक्र प्रेम और संबंधों में संतुलन लाने में मदद करेंगे। चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं कन्या का साप्ताहिक राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Virgo Weekly Horoscope 3 November To 9 November 2025

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सप्ताह की शुरुआत 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा के साथ होगी, जिससे आप नरम दिल और थोड़ा रिफ्लेक्टिव बन सकते हैं। यह समय दूसरों को सहानुभूति दिखाने और भावनाओं को साफ करने का है। 4 और 5 नवंबर को जब चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, तब आप वित्तीय या भावनात्मक मामलों में नई शुरुआत करने की सोच सकते हैं। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा स्थिरता, सीखने और धैर्य को बढ़ावा देंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सप्ताह के अंत में, 8 और 9 नवंबर को जब चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, तब आपका आत्मविश्वास और बात करने का हुनर बढ़ेगा, जिससे करियर में प्रगति और नए अवसर मिल सकते हैं। आपका साप्ताहिक राशिफल बताता है कि यह सप्ताह आपकी भावनाओं और प्रैक्टिकल सोच के बीच संतुलन बनाए रखने और अपने विचारों को आत्मविश्वास से बताने का है। इस साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, सही सोच, बातचीत और निरंतर प्रयास से आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। बस अपने विचारों को संतुलित रखकर आगे बढ़ें।

कन्या साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा भावनात्मक संवेदनशीलता ला सकते हैं, इसलिए ध्यान या योग करें। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा ऊर्जा और उत्साह बढ़ाएंगे। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा नियमित दिनचर्या और पौष्टिक भोजन से स्वास्थ्य सुधारने में मदद करेगा। 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा बेचैनी बढ़ा सकते हैं, इसलिए अधिक काम से बचें। राशिफल सलाह देता है कि आराम, संतुलित भोजन और पॉजिटिव सोच बनाए रखें।

Kanya-New

कन्या साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध

यह सप्ताह संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव और समझ लाएगा। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा आपकी संवेदनशीलता बढ़ाएंगे, जिससे आप दूसरों की भावनाओं को समझ पाएंगे। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा संबंधों में थोड़ी तेजी ला सकते हैं, इसलिए शांत संवाद बनाए रखें। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा परिवार में स्थिरता और सुखद माहौल लाएंगे। 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा से संवाद और मेलजोल बढ़ेगा। इस सप्ताह प्रेम, धैर्य और सच्ची बातचीत से रिश्ते और मजबूत होंगे।

कन्या साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह प्रेरणादायक रहेगा। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा क्रिएटिव विषयों में रुचि बढ़ाएंगे। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा ध्यान और कम्पटीशन की भावना बढ़ाएंगे। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा अनुशासन और निरंतरता से सफलता दिलाएंगे। 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा एनालिटिकल और समझने की क्षमता को मजबूत करेंगे। राशिफल बताता है कि नियमित अध्ययन और चर्चा से अच्छे परिणाम मिलेंगे।

Kanya (2)

निष्कर्ष:

इस सप्ताह चंद्रमा का मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशियों से गोचर आपकी भावनाओं, निर्णयों और संवाद में पॉजिटिव बदलाव लाएगा। वृश्चिक राशि में बुध आपकी सोच को गहराई देगा, जबकि तुला राशि में शुक्र संबंधों में संतुलन बनाए रखेगा। यह सप्ताह आत्मविश्वास और स्थिरता से आगे बढ़ने का समय है।

उपाय:

 a) बुधवार के दिन जरूरतमंदों को हरी मूंग या पालक दान करें।
 b) “ॐ बुधाय नमः” का 108 बार जाप करें, इससे फोकस और समझ बढ़ेगी।
 c) कार्यस्थल को स्वच्छ और व्यवस्थित रखें, इससे ध्यान और प्रगति बनी रहेगी।
 d) हल्के हरे या बेज रंग के वस्त्र पहनें, मन शांत रहेगा।
 e) बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं या विद्यार्थियों को स्टेशनरी दान करें, इससे सौभाग्य बढ़ेगा।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com