धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 05 नवंबर 2025: संपत्ति से जुड़े लेंगे फैसले, परिवार में बातचीत से आएगी से शांति, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 05 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन दिल की सुनने का है, पर साथ ही स्थिरता बनाए रखने की भी जरूरत है। संयम और समझदारी से लिया गया हर कदम आज शुभ फल देगा। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान हैं। यह दिन खुशी, रचनात्मकता और प्रेम से भरा रहेगा। अपने शौक, कला या बच्चों से जुड़ी गतिविधियों में आनंद मिलेगा। प्रेम संबंधों में आत्मीयता और खुलापन बढ़ेगा। अनावश्यक बहस या भावनात्मक आवेग से बचें। कोई रोमांटिक प्रस्ताव या रचनात्मक विचार आज सफल हो सकता है।

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 4

दिन की सलाह: खुशी को मार्गदर्शक बनने दें। जुनून ही आज आपकी शक्ति है। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज चंद्रमा चतुर्थ भाव में हैं, जिससे परिवार और भावनात्मक स्थिरता पर ध्यान रहेगा। घर, संपत्ति या लंबे समय के निर्णयों से जुड़ी बातें आगे बढ़ सकती हैं। शनि मीन राशि में वक्री होकर आपको भावनात्मक सीमाएं समझने की सीख दे रहे हैं। पुराने बोझ या नाराजगी को छोड़ें और आगे बढ़ें। परिवार में संवाद से शांति आएगी।

शुभ रंग: स्लेटी

शुभ अंक: 10

दिन की सलाह: जैसे सफलता की नींव बनाते हैं, वैसे ही भावनाओं की भी बनाएं। धीरे-धीरे सब स्थिर होगा। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा तृतीय भाव में विराजमान हैं। संचार, यात्रा और नए संपर्कों के लिए दिन अनुकूल है। राहु देव आपकी स्वतंत्र सोच को प्रबल कर रहे हैं, पर जल्दबाजी या टकराव से बचें। भाई-बहनों या मित्रों से जुड़ा कोई संवाद लाभदायक रहेगा। लेखन, शिक्षण, मीडिया या प्रस्तुति के कार्य में सफलता के संकेत हैं।