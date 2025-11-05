विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 05 नवंबर 2025: संपत्ति से जुड़े लेंगे फैसले, परिवार में बातचीत से आएगी से शांति, पढ़ें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Wed, 05 Nov 2025 04:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 05 नवंबर 2025 के अनुसार, यह दिन साहसिक निर्णय लेने, सच्चाई के साथ व्यवहार करने और भावनाओं को उद्देश्य से जोड़ने के लिए शुभ है। आज किए गए प्रयास लंबे समय में सफलता ला सकते हैं। आत्मविश्वास और संयम के साथ आगे बढ़ें। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि धनु से मीन राशि का दैनिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 05 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन दिल की सुनने का है, पर साथ ही स्थिरता बनाए रखने की भी जरूरत है। संयम और समझदारी से लिया गया हर कदम आज शुभ फल देगा। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

Dhanu (3)


आज चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान हैं। यह दिन खुशी, रचनात्मकता और प्रेम से भरा रहेगा। अपने शौक, कला या बच्चों से जुड़ी गतिविधियों में आनंद मिलेगा। प्रेम संबंधों में आत्मीयता और खुलापन बढ़ेगा। अनावश्यक बहस या भावनात्मक आवेग से बचें। कोई रोमांटिक प्रस्ताव या रचनात्मक विचार आज सफल हो सकता है।

  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ अंक: 4
  • दिन की सलाह: खुशी को मार्गदर्शक बनने दें। जुनून ही आज आपकी शक्ति है।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

Makar (1)


आज चंद्रमा चतुर्थ भाव में हैं, जिससे परिवार और भावनात्मक स्थिरता पर ध्यान रहेगा। घर, संपत्ति या लंबे समय के निर्णयों से जुड़ी बातें आगे बढ़ सकती हैं। शनि मीन राशि में वक्री होकर आपको भावनात्मक सीमाएं समझने की सीख दे रहे हैं। पुराने बोझ या नाराजगी को छोड़ें और आगे बढ़ें। परिवार में संवाद से शांति आएगी।

  • शुभ रंग: स्लेटी
  • शुभ अंक: 10
  • दिन की सलाह: जैसे सफलता की नींव बनाते हैं, वैसे ही भावनाओं की भी बनाएं। धीरे-धीरे सब स्थिर होगा।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

Kumbh (1)


आज चंद्रमा तृतीय भाव में विराजमान हैं। संचार, यात्रा और नए संपर्कों के लिए दिन अनुकूल है। राहु देव आपकी स्वतंत्र सोच को प्रबल कर रहे हैं, पर जल्दबाजी या टकराव से बचें। भाई-बहनों या मित्रों से जुड़ा कोई संवाद लाभदायक रहेगा। लेखन, शिक्षण, मीडिया या प्रस्तुति के कार्य में सफलता के संकेत हैं।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक नीला
  • शुभ अंक: 11
  • दिन की सलाह: उद्देश्य के साथ बोलें। आपके शब्द ही आज दिशा देंगे।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

Meen (1)


आज चंद्रमा द्वितीय भाव में विराजमान हैं, जिससे धन और आत्म-मूल्य पर ध्यान रहेगा। आपकी राशि में वक्री शनि अनुशासन और जिम्मेदारी की सीख दे रहे हैं। आर्थिक निर्णयों में सावधानी रखें। संदेह से दूर रहें, क्योंकि आपकी इन्टूशन आज बहुत तेज है। उसे सही दिशा में लगाएं।

  • शुभ रंग: हल्का समुद्री हरा
  • शुभ अंक: 12
  • दिन की सलाह: सपनों को अनुशासन से जोड़ें। स्थिरता और सफलता दोनों मिलेंगी।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।