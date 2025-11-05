सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 05 नवंबर 2025: आर्थिक या कानूनी चर्चा में मिलेगी सफलता, पढ़ें आज की सलाह
Aaj Ka Rashifal 05 नवंबर 2025 के अनुसार, तुला राशि में सूर्य देव और शुक्र देव का संयोग रिश्तों में संतुलन, प्रेम और मेलजोल बनाए रखने में मदद करेगा। वहीं मीन राशि में वक्री शनि आत्मचिंतन, धैर्य और कर्म पर ध्यान केंद्रित करने की सीख दे रहे हैं। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 05 अक्टूबर 2025 के अनुसार, कर्क राशि में विराजमान गुरु बृहस्पति भावनात्मक समझ और आशीर्वाद दे रहे हैं, जबकि सिंह राशि में केतु अहंकार को छोड़कर आत्मविकास का मार्ग दिखा रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 05 November 2025) का दैनिक राशिफल।
सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)
आज चंद्रमा मेष राशि के नवम भाव में विराजमान हैं। यह दिन रोमांच, विस्तार और बुद्धिमता से भरा रहेगा। अध्ययन, यात्रा या आध्यात्मिक खोज से प्रगति संभव है। प्रेम जीवन में आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ेगा, कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा से प्रभावित हो सकता है। अहंकार में निर्णयों से बचें और अपनी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा दें। सच्चे उत्साह से ही सफलता मिलेगी।
- शुभ रंग: सुनहरा
- शुभ अंक: 3
- दिन की सलाह: चमकें जरूर, पर विनम्रता बनाए रखें।
कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)
आज चंद्रमा मेष राशि के अष्टम भाव में विराजमान हैं। भावनात्मक गहराई और आर्थिक योजनाओं में स्पष्टता आएगी। आज साझा धन, निवेश या बीमा से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। मंगल देव और बुध देव वृश्चिक राशि में रहकर आपको सच्चाई समझने और निर्णय में दृढ़ता देने में सहायता करेंगे। ध्यान और आत्ममंथन से मन स्थिर रहेगा। प्रियजनों की अधिक आलोचना से बचें।
- शुभ रंग: हरा
- शुभ अंक: 6
- दिन की सलाह: अपेक्षाओं को नरम करें, स्पष्टता अपने आप आएगी।
तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)
आज चंद्रमा आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं। रिश्तों, साझेदारी और संवाद से जुड़े विषय महत्वपूर्ण रहेंगे। आपकी राशि में सूर्य देव और शुक्र देव का संयोग आपको आकर्षण और संतुलन प्रदान कर रहा है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में नई संभावनाएं बन सकती हैं। आर्थिक या कानूनी चर्चाएं आपके पक्ष में जा सकती हैं। निर्णय में देरी न करें, आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाएं।
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ अंक: 7
- दिन की सलाह: न्याय शांति लाता है, लेकिन स्पष्टता शक्ति देती है।
वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)
आज बुध देव और मंगल देव आपकी राशि में विराजमान हैं, जिससे आपकी तेजी और इन्टूशन दोनों मजबूत रहेंगे। चंद्रमा छठे भाव में रहकर आपको स्वास्थ्य और कार्य पर ध्यान देने की प्रेरणा दे रहे हैं। किसी बहस या टकराव से बचें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें। काम और आराम के बीच संतुलन जरूरी है। कोई व्यक्ति अपनी भावनाएं या प्रशंसा आपसे साझा कर सकता है।
- शुभ रंग: गहरा लाल (मरून)
- शुभ अंक: 9
- दिन की सलाह: शक्ति का प्रयोग बुद्धि से करें, प्रभाव अपने आप बढ़ेगा।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
