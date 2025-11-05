मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 05 नवंबर 2025: इस राशि का होगा प्रमोशन, ऑफिस में मिलेगी नई पहचान, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 05 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन जोश और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। आप अधूरे काम पूरे करने, किसी पुराने विषय पर निर्णय लेने या नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। भावनाओं में स्पष्टता आएगी, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 05 November 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी राशि के ग्यारहवें भाव में विराजमान हैं, जिससे आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा। आज के दैनिक राशिफल के अनुसार, आपके व्यक्तिगत लक्ष्य प्रमुख रहेंगे और आप पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। यह दिन नए काम शुरू करने, नेतृत्व दिखाने और पुराने मतभेद सुलझाने के लिए शुभ है। आर्थिक या कानूनी निर्णय जल्दबाजी में न लें। रिश्तों में जोश और धैर्य दोनों की जरूरत रहेगी। अपनी बात ईमानदारी से कहें, लेकिन नरम लहजे में।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 1

दिन की सलाह: शुरुआत करें, पर भावनात्मक प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी कुंडली के बारहवें भाव में मेष राशि से गोचर कर रहे हैं। आज आप थोड़े भावनात्मक या संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। दैनिक राशिफल के अनुसार, आत्मचिंतन और मन की शांति के लिए यह समय उत्तम है। कुछ छिपी चिंताएं या अनसुलझे विचार सामने आ सकते हैं। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और खर्च पर नियंत्रण रखें। आज का दिन भीतर की शांति और आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए ध्यान और साधना का है।

शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन

शुभ अंक: 8

दिन की सलाह: आज आपकी ताकत आपके शांत और स्थिर स्वभाव में है। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज चंद्रमा ग्यारहवें भाव में विराजमान हैं, जिससे सामाजिक दायरे और मित्रता से लाभ मिलेगा। दैनिक राशिफल बताता है कि नए संबंध और सहयोग आपके लिए शुभ रहेंगे। गहरी बातचीत या विचार-विमर्श से सार्थक परिणाम मिल सकते हैं। आपके मित्र या सहयोगी आपके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेंगे। वृश्चिक राशि में बुध देव आपकी सूझबूझ और अनुसंधान क्षमता बढ़ा रहे हैं। प्रेम संबंधों में सच्ची समझ रिश्तों को गहराई देगी।