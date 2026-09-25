आपकी जन्म तारीख बताती है कि आपको कौन-सा जानवर पालना चाहिए?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जानवरों और पक्षियों को हर कोई पसंद करता है। उनकी सुंदरता और मासूमियत को देखकर न सिर्फ मन खुश होता है, बल्कि तनाव से मुक्ति मिलती है। इसलिए अधिकतर लोगों को अपने घरों में जानवरों को पालना अच्छा लगता है।

कई घरों में तो पालतू जानवर परिवार के सदस्य की तरह रहते हैं। अंक ज्योतिष की सहायता से आप जान सकते हैं कि, कौन-सा पालतू जानवर आपकी पर्सनैलिटी से मेल खाता है। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 के लिए कौन-सा जानवर उपयुक्त रहने वाला है।

मूलांक 1 जिन भी लोगों की जन्म तारीख 1, 10, 19 या 28 है, उनका मूलांक 1 है। इस अंक के अंतर्गत आने वाले लोगों पर सूर्य का प्रभाव रहता है। उनके स्वभाव के हिसाब से कुत्ता एक सही पालतू जानवर है। अपने अनुशासन स्वभाव के हिसाब से ये लोग ऐसे कु्त्ते को पालतू जानवर के रूप में रख सकते हैं, जो इंसानों के आदेशों को मानता हो।

मूलांक 2 मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा है। 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्म लेने वाले लोग मूलांक 2 के अंतर्गत आते हैं। ये लोग स्वभाव से काफी सौम्य होते हैं और आसानी से किसी जानवर से आकर्षित हो जाते हैं इसलिए उनके लिए पालतू जानवर के रूप में पिल्ला सबसे अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।

मूलांक 3 जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है। इस अंक के जातकों पर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव अधिक रहता है। ये लोग स्वभाव से शांत होने के साथ जानवरों को काफी पसंद करते हैं। इसलिए इनको मधुर आवाज करने वाली पक्षियों को पालना चाहिए।

मूलांक 4 अंक 4 का स्वामी राहु को माना जाता है। इस अंक के अंतर्गत आने वाले लोगों को मछली पालनी चाहिए। अंक ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि, अंक 4 के लोग मछली पालकर अपने जीवन में खुशियों में वृद्धि कर सकते हैं।

मूलांक 5 जिन भी लोगों का जन्म इन 5, 14, 23 तारीख को हुआ, उनका मूलांक 5 है और यह अंक बुध ग्रह से अधिक प्रभावित होता है। इस अंक के लोग स्वभाव से पशु-पक्षियों के प्रति काफी लगाव रखते हैं। इन्हें बाहर घूमना-फिरना काफी पसंद होता है, इसलिए इन्हें कम देखभाल वाली मछलियां पालनी चाहिए। व्यस्त जीवन के कारण इनके लिए पालतू मछलियां सबसे सही जीव साबित हो सकती है।