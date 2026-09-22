क्या मोबाइल नंबर आपको बनाएगा धनवान? अंक ज्योतिष से समझें आखिरी अंकों का खेल

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में मोबाइल नंबर सिर्फ बात करने का जरिया ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। यह आपके नाम के साथ आपकी पहचान का भी हिस्सा बना चुका है।

अंक ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक, मोबाइल नंबर पर भी हमारे जीवन में काफी प्रभाव डालते हैं। मोबाइल नंबर की एनर्जी जीवन में तनाव और परेशानी से लेकर भाग्य को चमकाने का भी काम कर सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि सही मोबाइल नंबर को चुनना।

अंक ज्योतिष के मुताबिक, हमारे मोबाइल नंबर की आखिरी 4 अंकों का मेल हमारे जीवन से लेकर भाग्य तक पर असर डाल सकता है। ऐसे में इन 4 नंबरों का सही होना किस्मत को चमका भी सकता है। यह आपके लिए दौलत और शोहरत भी आकर्षित करने का दम रखता है। आइए जानते हैं कौन-से हैं वो नंबर?

अंक ज्योतिष में लकी मोबाइल नंबर अंक ज्योतिष के मुताबिक, मोबाइल नंबर के आखिरी 4 डिजिट आपके जीवन में असर दिखा सकते हैं। मूलांक और भाग्यांक से जुड़ाव होने पर मोबाइल नंबर आपके लिए लकी भी साबित हो सकते हैं। मोबाइल के आखिरी 4 अंक बढ़ते क्रम में शुभ माना जाता है। जैसे 6789 संख्याओं को शुभ माना जाता है।

आपके मोबाइल नंबर की आखिरी 4 डिजिट में सबसे बाद में आने वाली 2 डिजिट 25 या 52 होना शुभ माना जाता है। मोबाइल की ये 2 आखिरी डिजिट जीवन में संतुलन स्थापित करने के साथ धन लाभ भी दिलाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंक ज्योतिष में नंबर 5 के स्वामी राजकुमार बुध हैं, जो बुद्धि के कारक माने जाते हैं। बुध व्यक्ति को कुशल बुद्धि और पैसा देने के साथ ही जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। वहीं नंबर 2 को रचनात्मकता से जुड़ा अंक माना जाता है। यह दोनों अंक व्यक्ति को रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा भाग्य में बेहतर परिणाम के लिए बुध और शुक्र अहम योगदान निभाते हैं।