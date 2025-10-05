विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Weekly Numerology Horoscope 6 to 12 October 2025: इस हफ्ते मूलांक 8 वालों को मिलेंगे अच्छे नतीजे

By Digital Desk Edited By: Suman Saini
Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:00 PM (IST)

साप्ताहिक अंकज्योतिष राशिफल के मुताबिक 6 से 12 अक्टूबर के इस हफ्ते में कुछ मूलांक के जातकों को करियर में उन्नति मिल सकती है। वहीं कुछ जातकों को यह सलाह दी जा रही है कि वह इस हफ्ते धैर्य और समझ से काम लें। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 7 से 9 का साप्ताहिक अंकज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आध्यात्मिक दृष्टि से, संख्या 5 याद दिलाती है कि स्वतंत्रता का अर्थ जिम्मेदारियों से बचना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की सच्चाई को बाहरी दुनिया के साथ तालमेल में लाना है। जब आप जीवन के प्रवाह पर भरोसा करते हैं और फ्लैक्सिबिलिटी अपनाते हैं, तो नई ताकत और नए रास्ते आपके सामने खुलते हैं।

अंक 7 (7, 16, 25 जन्म वाले)

  • संदेश: आध्यात्मिक ज्ञान नए रास्ते खोजता है।
  • करियर: आपके विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण बदलाव में मूल्यवान होंगे। अध्ययन, शोध या आध्यात्मिक शिक्षण के अवसर बनेंगे।
  • स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक संतुलन आवश्यक है। ध्यान, प्राणायाम और हाइड्रेशन मदद करेंगे।
  • रिश्ते: गहन संवाद और समझ से रिश्ते मजबूत होंगे। सिंगल्स को किसी रहस्यमय और आध्यात्मिक व्यक्ति से आकर्षण हो सकता है।
  • शुभ रंग: इंडिगो, सफेद
  • शुभ अंक: 7, 16, 25
  • शुभ दिन: सोमवार
  • साप्ताहिक पुष्टि: “मैं बुद्धिमानी से बदलाव को अपनाता/करती हूं।”

अंक 8 (8, 17, 26 जन्म वाले)

  • संदेश: अवसर और महत्वाकांक्षा का संतुलन बनाएं।
  • करियर: वित्तीय अवसर और नए व्यावसायिक विचार उभर सकते हैं। धैर्य और समझ से काम लें।
  • स्वास्थ्य: तनाव से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। संतुलन के लिए ध्यान और व्यायाम करें।
  • रिश्ते: प्रेम में संतुलन बनाए रखें। सिंगल्स किसी महत्वाकांक्षी और समझदार व्यक्ति से मिल सकते हैं।
  • शुभ रंग: काला, गहरा हरा
  • शुभ अंक: 8, 17, 26
  • शुभ दिन: मंगलवार
  • साप्ताहिक पुष्टि: “मैं धैर्य और समझदारी के साथ बदलाव को अपनाता/करती हूं।”

अंक 9 (9, 18, 27 जन्म वाले)

  • संदेश: सेवा और बदलते समय के हिसाब से ढलना, एक नया रूप लेता है।
  • करियर: मानवीय या टीम प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। आपकी नेतृत्व शैली बदलाव के समय प्रभावी होगी।
  • स्वास्थ्य: सूजन, ब्लड‑प्रेशर उतार‑चढ़ाव या गर्मी की समस्या हो सकती है। संतुलन बनाए रखने के लिए ठंडे भोजन, पर्याप्त पानी और विश्राम जरूरी है।
  • रिश्ते: माफी और साझा मूल्य रिश्तों को मजबूत करेंगे। सिंगल्स को किसी आध्यात्मिक या दिल से जुड़े व्यक्ति से मिलन होगा।
  • शुभ रंग: मॅरून, क्रीम
  • शुभ अंक: 9, 18, 27
  • शुभ दिन: गुरुवार
  • साप्ताहिक पुष्टि: “मैं करुणा और फ्लैक्सिबिलिटी के साथ जीवन को अपनाता/करती हूं।”

निष्कर्ष -

सप्ताह 41, यूनिवर्सल संख्या 5 के साथ, बदलाव, स्वतंत्रता और फ्लैक्सिबिलिटी लाता है। यह सप्ताह आपको पुराने ढांचे को तोड़कर नए अवसरों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। बदलती योजना के साथ काम करना और दिल की सुनना, इस सप्ताह की सफलता की कुंजी है।

इस साप्ताहिक अंकज्योतिष भविष्यवाणी को Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा ने तैयार किया है। अपने सुझाव के लिए हमें hello@astropatri.com पर लिखें।