Monthly Numerology Horoscope 2025: मूलांक 4 के लोग करेंगे नई शुरुआत, पढ़ें अंक ज्योतिष राशिफल

चाहे आप प्रेम में एक अध्याय समाप्त कर रहे हों करियर में नई दिशा ले रहे हों या केवल अधिक स्वतंत्रता के साथ जीवन जीना चुन रहे हों अक्टूबर की ऊर्जा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। चलिए ऐस्ट्रॉलजर ऐस्ट्रॉलजर भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 4 से लेकर 6 तक के जातकों के लिए अक्टूबर का अंकज्योतिष मासिक राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। जहां सितंबर छोड़ने और समाप्त करने का समय था, अक्टूबर आगे बढ़ने और नई दिशा चुनने का महीना है। नए अवसर सामने आ सकते हैं और आपका आत्म-विश्वास परखा जाएगा। हर जन्म संख्या इस बदलाव को अलग तरीके से अनुभव करेगी, लेकिन सभी के लिए अक्टूबर का अंक ज्योतिष मार्गदर्शन यही है: अपने अंदर की आग पर विश्वास करें और साहस के साथ शुरुआत करें।

अंक 4 (जन्म तारीख: 4, 13, 22, 31) आप प्राकृतिक रूप से स्थिर और प्रैक्टिकल हैं। अक्टूबर की साहसी 1-ऊर्जा आपको बदलाव और नई शुरुआत की ओर ले जाएगी, जो आपके कम्फर्ट ज़ोन को चुनौती देगी। इस प्रोसेस पर भरोसा करें, ये बदलाव दीर्घकालिक विकास के रास्ते खोल रहे हैं।

करियर और वित्त: आपको नए प्रोजेक्ट्स में नेतृत्व करने या जोखिम लेने को कहा जा सकता है। मेहनत और नवाचार सफलता का सूत्र है। वित्तीय रूप से, नई सोच के साथ अनुशासन बनाए रखना स्थिरता लाएगा। प्रेम और रिश्ते: रिश्ते टेस्टेड हो सकते हैं अगर आप बदलाव से इनकार करें। सिंगल्स किसी साहसी साथी को आकर्षित कर सकते हैं, जो आपको खुलापन अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। कपल्स को लचीलापन अपनाने की जरूरत है। समझौता प्रेम को स्थिर और पूर्ण बनाए रखेगा।

परिवार और व्यक्तिगत जीवन: पारिवारिक मुद्दे आपको अनुकूलन के लिए प्रेरित करेंगे। प्रियजनों का समर्थन करें, लेकिन अपने लिए नई शुरुआत को भी अपनाएं। देने और स्वयं की देखभाल में संतुलन बनाए रखना सुकून बनाए रखेगा। नई जिम्मेदारियां गहरे संबंधों के दरवाजे खोल सकती हैं।

शुभ दिन: 4, 13, 22, 31

शुभ रंग: नीला, ग्रे

शुभ अंक: 4, 1

क्रिस्टल: हेमेटाइट, परिवर्तन के समय स्थिरता के लिए

मासिक मंत्र: "मैं स्थिरता और नई शुरुआत का साहस संतुलित करता/करती हूं।" अंक 5 (जन्म तारीख: 5, 14, 23)

आपका एक्साइटेड और बोल्ड नेचर अक्टूबर की नई ऊर्जा में खिल उठेगा। नंबर 1 की ऊर्जा आपकी गतिशीलता और बदलाव के प्रेम को और मजबूत करेगी, जिससे यह महीना रोमांचक नई शुरुआत का है। नए अवसर अचानक आ सकते हैं, इसलिए साहस और स्पष्टता के साथ तैयार रहें।

करियर और वित्त: यात्रा, संचार या रचनात्मक प्रोजेक्ट्स के नए अवसर मिल सकते हैं। नए चैलेंज स्वीकार करें। वित्तीय रूप से, त्वरित लाभ के अवसर सामने आ सकते हैं, पर बुद्धिमानी से कदम उठाएं। प्रेम और रिश्ते: रोमांस उत्साहपूर्ण रहेगा। सिंगल्स आकर्षक और साहसी साथी को आकर्षित कर सकते हैं। कपल्स नए उत्साह का अनुभव करेंगे, लेकिन आवेग में झगड़े से बचें। ओपन कम्युनिकेशन, भरोसा और इनर वर्ल्ड को गहरा करेगा। परिवार और व्यक्तिगत जीवन: आपकी ऊर्जा परिवार में खुशी लाएगी। अचानक योजनाएं या छोटे सफर आनंद देंगे। साथ में समय बिताना रिश्तों को मजबूत बनाएगा और खूबसूरत यादें गढ़ेगा। दिल से किये संवाद भावनात्मक निकटता को बढ़ाएंगे। शुभ दिन: 5, 14, 23

शुभ रंग: हरा, एक्वा

शुभ अंक: 5, 1

क्रिस्टल: एवेंच्‍यूरिन - आशा और विकास के लिए

मासिक मंत्र: "मैं बदलाव को अपनाता/अपनाती हूx और साहस के साथ नई शुरुआत करता/करती हूं।" अंक 6 (जन्म तारीख: 6, 15, 24)

शुक्र द्वारा शासित, आपकी पोषण और तालमेल बनाने वाली प्रवृत्ति अक्टूबर की नेतृत्व ऊर्जा के साथ सुंदर रूप से मिश्रित होगी। यह मौका है कि आप नई शुरुआत में संतुलन लाएँ। आपका आकर्षण और कूटनीति चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं।

करियर और वित्त: आपको टीम का नेतृत्व करने या नए प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी लेने का अवसर मिल सकता है। रचनात्मक और संबंध आधारित भूमिका फलेंगी। वित्तीय रूप से, लक्ज़री पर खर्च करने से बचें—योजना पर ध्यान दें। प्रेम और रिश्ते: रोमांस में ताजगी आएगी। कपल्स ईमानदारी और जुनून के साथ बंधन को गहरा करेंगे। सिंगल्स किसी आकर्षक साथी से मिल सकते हैं, जिससे रोमांचक शुरुआत होगी। आपसी समझ एक सुखद और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाएगी। परिवार और व्यक्तिगत जीवन: परिवार में सामंजस्य खिल उठेगा। आप घर पर नई जिम्मेदारियां ले सकते हैं, लेकिन आपकी नर्चरिंग नेचर शांति लाएगी। आपका धैर्य और समझ प्रियजनों को एक-दूसरे के प्रति प्यार और समर्थन बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा।