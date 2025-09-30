Monthly Numerology Horoscope 2025: अंक ज्योतिष राशिफल से जानें करियर से लेकर लव लाइफ का हाल

समय का चक्र एक बार फिर घूमता है और जैसे ही अक्टूबर आएगा ब्रह्मांड अपनी लय बदलेगा। यह बदलाव ऐसा है जैसे एक किताब का अंतिम पन्ना समाप्त हो और एक नई किताब की पहली पंक्ति शुरू हो। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर ऐस्ट्रॉलजर भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए अंकज्योतिष मासिक राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। नंबर 1 नई शुरुआत, नेतृत्व, साहस और आत्मनिर्भरता का अंक है। यह पायनियर की भावना, सृजन की चिंगारी और पहला कदम उठाने का साहस दर्शाता है। अक्टूबर 2025 के मासिक अंक ज्योतिष भविष्यवाणी के अनुसार, ब्रह्मांड आपको संकोच छोड़कर नई संभावनाओं में साहस के साथ कदम रखने के लिए आमंत्रित करता है।

अंक 7 (जन्म तारीख: 7, 16, 25) इंट्रोस्पेक्टिव और स्पिरिचुअल नंबर 7 के लिए अक्टूबर थोड़ी तेजी महसूस करा सकता है। लेकिन यह आपका मौका है कि आप एकांत से बाहर आएं और स्पष्टता के साथ कार्य करें। अपनी आंतरिक बुद्धि पर भरोसा करें, यह आपको नए अनुभवों में मार्गदर्शन देगी।

करियर और वित्त: आपको अपनी अनूठी समझ के साथ नेतृत्व करने का आह्वान मिल सकता है। शोध, अध्ययन या आध्यात्मिक मार्गदर्शन मान्यता दिला सकता है। वित्तीय रूप से, सतर्क रहें, जोखिम भरे प्रयासों से बचें। प्रेम और रिश्ते: रिश्ते कार्मिक महसूस होंगे। सिंगल्स गहरे भावनात्मक संबंध को आकर्षित कर सकते हैं। कपल्स को एकांत और निकटता में संतुलन बनाए रखना होगा। भावनात्मक ईमानदारी विश्वास को मजबूत करेगी और इंटिमेसी को गहरा करेगी। परिवार और व्यक्तिगत जीवन: परिवारजन आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर कर सकते हैं। ध्यान या आध्यात्मिक अभ्यास अक्टूबर की साहसी ऊर्जा में संतुलन बनाए रखेगा। खुद के लिए समय निकालना दूसरों की देखभाल करते समय आपकी ऊर्जा को पुनर्जीवित करेगा। शुभ दिन: 7, 16, 25

शुभ रंग: इंडिगो, वायलेट

शुभ अंक: 7, 1

क्रिस्टल: लैपिस लाजुली - बुद्धिमत्ता और अंतर्दृष्टि के लिए

मासिक मंत्र: "मैं अपनी आंतरिक मार्गदर्शिका पर भरोसा करता/करती हूं और नई शुरुआत में कदम रखता/रखती हूं।" अंक 8 (जन्म तारीख: 8, 17, 26)

दृढ़ इच्छाशक्ति और अनुशासन वाले आप उस समय फलते-फूलते हैं जब जिम्मेदारी महत्वाकांक्षा के साथ मिलती है। अक्टूबर नेतृत्व, मान्यता और वित्तीय वृद्धि के अवसर लाएगा। ध्यान और निर्णय के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आपके प्रयास लंबे समय के लाभ देंगे।

करियर और वित्त: यह करियर में प्रगति का एक शक्तिशाली महीना है। आपकी दृढ़ता को नेतृत्व वाले लोग नोटिस करेंगे। वित्तीय रूप से, दीर्घकालिक निवेश लाभ देंगे। सत्ता संघर्ष से बचें, न्याय के साथ नेतृत्व करें। प्रेम और रिश्ते: रिश्ते गहरे हो सकते हैं, लेकिन जुनून ऊंचा रहेगा। कपल्स विश्वास को गहरा कर सकते हैं, वहीं सिंगल्स प्रभावशाली साथी से मिल सकते हैं। खुले दिल से संवाद चुनौतियों को अवसर में बदल देगा। परिवार और व्यक्तिगत जीवन: परिवार आपकी ताकत पर निर्भर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नियंत्रण करने से बचें। जिम्मेदारियां साझा करें। दूसरों पर भरोसा करना एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और सहायक घर वातावरण बनाएगा। शुभ दिन: 8, 17, 26

शुभ रंग: काला, डार्क ब्लू

शुभ अंक: 8, 1

क्रिस्टल: ऑब्सिडियन — स्थिरता और सुरक्षा के लिए

मासिक मंत्र: "मैं शक्ति के साथ नेतृत्व करता/करती हूँ और अपने आप में कदम रखता/रखती हूं।" अंक 9 (जन्म तारीख: 9, 18, 27)

दयालु और ट्रांसफॉर्मेटिव, आप सितंबर की समाप्तियों से प्राप्त बुद्धिमत्ता के साथ अक्टूबर में कदम रखेंगे। अब समय है साहस के साथ कार्य करने और नई शुरुआत के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने का। आपकी सहनशीलता और अंतर्दृष्टि बदलावों को सरल और उद्देश्यपूर्ण बनाएगी।