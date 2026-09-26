चुगली करने में माहिर होते हैं इन 4 मूलांक वाले लोग, ऑफिस में रहें इनसे सावधान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ऑफिस में कुछ लोग मिलनसार, कुछ लोग कम बात करने वाले, तो कुछ लोग गॉसिप करने वाले होते हैं। इन अलग-अलग तरह के लोगों के साथ काम करते समय उनकी आदतों का असर काम के माहौल पर भी पड़ता है। खासतौर पर जिन लोगों की आदत चुगली करने की होती है, उनसे हमेशा ही सावधान रहना चाहिए।

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 2,3, 4 और 7 वाले लोगों के स्वभाव में कुछ-कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं। इन्‍हें लोगों से बातचीत करना और आस-पास का माहौल जानना बहुत पसंद होता है। कई बार तो ये लोग बहुत जिम्‍मेदारी से बातों को अपने तक ही सीमित रखने वाले होते हैं, तो कई बार इनकी आदत में चुगली करना भी होता है। जिनकी वजह से उन्हें ऑफिस की निजी या संवेदनशील बातें बताते समय सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए हम आपको इन मूलांकों के बारे में बताते हैं।

मूलांक 2 वाले लोग जन्म तारीख: 2, 11, 20 और 29 जिन लोगों का मूलांक 2 होता है, उन्हें चंद्रमा के प्रभाव वाला माना जाता है। अंक ज्योतिष के अनुसार इस मूलांक के लोग भावुक, संवेदनशील और दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ लेते हैं। इस वजह से लोग इनसे अपनी बातों को जल्दी शेयर कर देते हैं, मगर इनके अंदर एक कमी होती है कि ये लोग बातों को अपने तक सीमित नहीं रख पाते हैं। इन्हें अपने आसपास के लोगों से बातचीत करना और उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाना पसंद होता है। कई बार भावनाओं में बहकर ये लोग बातों को इधर-उधर कर देते हैं।

मूलांक 3 वाले लोग जन्म तारीख: 3, 12, 21 और 30 मूलांक 3 का स्वामी बृहस्पति होता है। अंक ज्योतिष के अनुसार इस मूलांक के लोग मिलनसार होते हैं और इन्‍हें भी आस-पास के लोगों से बातचीत करना पसंद होता है। ये लोग अपने अंदर कोई बात नहीं रख पाते हैं। इन्हें खुलकर बात करना पसंद होता है। ऐसे में कई बार ये लोग उत्‍सुकता में जो बातें नहीं बतानी चाहिए, वो बातें भी बता देते हैं।

मूलांक 4 वाले लोग जन्म तारीख: 4, 13, 22 और 31 अंक ज्योतिष में मूलांक 4 का संबंध राहु से बताया गया है। इस मूलांक के लोग व्‍यवहार में चतुर, व्यावहारिक और परिस्थितियों जल्‍दी समझ लेने वाले होते हैं। ये लोग अपने आसपास चल रही गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखते हैं। ऑफिस में कौन किससे क्या बात कर रहा है और किस मुद्दे पर क्या चर्चा हो रही है, इसे जानने में इनकी बहुत रुचि होती है। ऐसे में कई बार ये लोग ऑफिस पॉलिटिक्‍स को समझते हुए खुद को बचाने के लिए दूसरों को आगे कर देते हैं।