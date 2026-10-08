सावधान! इन मूलांक वालों से मत शेयर करें अपनी प्राइवेट बातें, पल भर में कर देते हैं Viral

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। व्यक्ति की जन्म तारीख के आधार पर उसके स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में कई बातें बताई जाती हैं। कुछ लोग अपनी बातों को अपने तक रखने में माहिर होते हैं, वहीं कुछ लोगों से बातचीत करते समय आपको थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है।

अगर आप भी अपने दिल की कोई खास बात या निजी राज किसी के साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो पहले यह जान लें कि सामने वाले का मूलांक क्या है। अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 3 और मूलांक 5 वाले लोगों के साथ सीक्रेट शेयर करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए इनके बारे में विस्‍तार से जानते हैं।

मूलांक 3 वालों से क्यों रहें सावधान? जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है। अंक ज्योतिष में मूलांक 3 के स्वामी गुरु यानी बृहस्पति होते हैं।

मूलांक 3 वाले लोग आमतौर पर खुले विचारों वाले और मिलनसार होते हैं। इन्हें नए -नए लोगों से बातचीत करना और अपने विचार दूसरों के साथ शेयर करना पसंद होता है। कई बार बातचीत के दौरान ये लोग इतना खुल जाते हैं कि सामने वाले से जुड़ी कोई निजी बात की भी चर्चा कर बैठते हैं।

हालांकि मूलांक 3 वाले जानबूझकर किसी का राज नहीं खोलते हैं, उनकी बातों के तरीके से कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी की प्राइवेट बात वाइरल हो जाती है। कई बार ये लोग से दोस्तों से बातचीत या किसी चर्चा के दौरान बातों-बातों में कोई निजी जानकारी उन्‍हें दे बैठते हैं। वह खुद से भी संबंधित होती है और दूसरों से भी संबंधित हो सकती है।

मूलांक 5 वाले भी कर सकते हैं बातों को आगे शेयर जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 माना जाता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के स्वामी बुध ग्रह हैं।

बुध को बातचीत, बुद्धि और संचार से जोड़कर देखा जाता है। इसी वजह से मूलांक 5 वाले लोग बात करने में काफी अच्छे और सोशल माने जाते हैं। इन्हें नए लोगों से मिलना और अलग-अलग विषयों पर बातचीत करना पसंद होता है।