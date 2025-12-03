Numerology: इस मूलांक पर पड़ता है राहु का असर, प्लॉनिंग के हिसाब से करते हैं हर काम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि हर मूलांक की अपनी कुछ खासियत होती हैं, जो उसे दूसरों से अलग बनाती हैं। आज हम आपको एक ऐसे मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिस पर राहु ग्रह का प्रभाव पड़ता है। चलिए जानते हैं उस मूलांक के बारे में।

कौन है वह मूलांक आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 4 के लोगों की। अंक ज्योतिष के मुताबिक, जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को होता है, उनका मूलांक 4 माना जाता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह राहु हैं। राहु ग्रह के प्रभाव से इस मूलांक के जातक प्रगतिशील, मेहनती और नए विचारों में रुचि रखने वाले होते हैं।

होती हैं ये खासियत मूलांक 4 के लोग क्रिएटिव माने जाते हैं। साथ ही यह लोग काफी साहसी और मेहनती भी होते हैं। ये जिस काम को करने की ठान लेते हैं, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। मूलांक 4 वाले लोग प्रगतिशील विचारों वाले होते हैं। साथ ही यह जातक तर्कशील और अनुशासनप्रिय भी होते है। इसके साथ ही मूलांक 4 वाले लोग बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के भी माने जाते हैं।

होती हैं कुछ कमियां भी (Picture Credit: Freepik) राहु के प्रभाव के कारण, इनमें जिद्दीपन और विद्रोह की प्रवृत्ति भी देखा जा सकती है। यह लोग अक्सर अपनी बात पर अड़े रहते हैं। मूलांक 4 के लोग हर चीज को अपने हिसाब से करना पसंद करते हैं। यह न तो दूसरों की बातों को समझते हैं न ही उनकी बात को सुनते हैं। यदि लोग इनको कोई सलाह भी देते हैं, तो यह उसे नजरअंदाज कर देते हैं। राहु के प्रभाव से इनके जीवन में कभी-कभी उतार-चढ़ाव और अवसाद की स्थिति भी देखने को मिलती है।